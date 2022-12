O bate-boca entre os times de Fernando Haddad e Paulo Guedes

Enquanto Fernando Haddad fala em diálogo e prepara encontro com o ministro Paulo Guedes, as equipes econômicas do futuro governo e do atual seguem batendo boca. O gabinete de transição soltou hoje uma nota rebatendo afirmações feitas no fim de semana pelo Ministério da Economia. No domingo, o time do Guedes rechaçou a tese de um desmonte das contas públicas, dizendo que as afirmações de que “o Estado brasileiro está quebrado não são compatíveis com a realidade”. Já se tratava de uma réplica a falas feitas dias antes pelo ex-ministro Aloizio Mercadante.

Desta vez, o time do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva diz que o atual governo não só quebrou o Estado, como o fez “comprometendo serviços essenciais e investimentos públicos fundamentais”. “Para o andar de cima, o Estado não está quebrado. Para os que mais precisam, há um verdadeiro apagão fiscal, que compromete os serviços públicos essenciais aos mais pobres e que não assegura o mínimo para a sobrevivência, conforme vem apresentando o Gabinete de Transição”, diz a nota.

A nota da equipe de transição menciona desde o “desenho mal feito” do Auxílio Brasil de R$ 600 até cortes em programas como o Farmácia Popular, passando ainda por exemplos como a não contratação da impressão de livros didáticas e problemas no plano vacinal da Covid-19.