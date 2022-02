O afago de Lula a André Janones

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mandado recados ao Avante. A ideia é convencer o partido a retirar a pré-candidatura do deputado André Janones (MG) ao Palácio do Planalto. Janones tem 2% nas últimas pesquisas de intenção de voto. É pouco. Mas se é para alimentar a esperança de uma vitória no primeiro turno, cada pontinho vale.

O Avante tem entre seus quadros pelo menos um interlocutor que é velho conhecido de Lula e pode ajudar na tarefa: Cândido Vaccarezza, ex-líder de governos petistas. Mas quem esteve recentemente com Janones jura que o ele está animadíssimo por empatar com João Doria nos últimos levantamentos de intenção de voto.

