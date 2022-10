Lula acena a evangélicos e Bolsonaro responde com ironia

Atualizado em 19 out 2022, 17h32 - Publicado em 19 out 2022, 17h30

Após vários adiamentos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta quarta-feira sua carta aos eleitores evangélicos. O documento veio centrado na defesa da liberdade religiosa, das conquistas de governos petistas e da crítica ao uso político da fé. Mas o evento teve também ataques ao presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, reagiu ironicamente à divulgação do documento. A carta de Lula aos evangélicos e a reação do presidente são temas do Giro VEJA desta quarta-feira.