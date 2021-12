Kassab descarta indicar Alckmin como vice de Lula

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, descartou em conversa com a coluna qualquer possibilidade de seu partido indicar o vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em resposta às especulações de que Geraldo Alckmin poderia se filiar ao PSD para ocupar o posto de número dois na chapa petista, Kassab voltou a dizer que não há chances de o partido retirar a candidatura de Rodrigo Pacheco ao Palácio do Planalto.

“Não existe essa possibilidade (de Alckmin se filiar para ser vice de Lula”, disse Kassab, reiterando que a entrada de Pacheco na corrida presidencial está consolidada. Kassab já havia descartado a composição no primeiro turno em entrevista recente ao Amarelas On Air, mas a notícia de que Lula prefere ter Alckmin no PSD reacendeu a discussão desde o início desta semana.

Ainda assim, o PSD mantém aberta a porta para que Alckmin se filie ao partido, se quiser disputar o Palácio dos Bandeirantes em 2022. A direção partidária se dispôs a aguardar até o começo do ano que vem, antes de buscar uma alternativa.

