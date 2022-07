Fernando Haddad continua atrás da vice dos sonhos

Os últimos dias foram animados nas conversas da campanha de Fernando Haddad. As negociações para a indicação do vice na chapa do petista para o Governo de São Paulo esquentaram. De um lado, tinha gente levantando o nome de Jonas Donizette (PSB) como possível indicação. Do outro, o PSOL aumentava o volume das reclamações para ficar com a vaga.

Mas quem é bem próximo de Haddad diz que, se depender da cúpula da campanha, ainda é bem possível que a vaga de vice seja oferecida com mais entusiasmo à ex-ministra Marina Silva (Rede). Apesar de ela já ter inclusive anunciado sua candidatura como deputada federal.

+Leia também: Chamado de ladrão, Lula processa padre e recebe uma dura resposta