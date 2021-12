Bolsonaro ameaça e a Anvisa reage

A Anvisa precisou reagir duramente às ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro aos técnicos da agência, por conta da liberação da vacina contra Covid 19 para crianças. Inconformado com a autorização para que o imunizante da Pfizer seja aplicado em crianças com idades entre 5 e 11 anos, o presidente foi ontem às redes sociais. E ameaçou divulgar os nomes dos profissionais responsáveis por essa autorização. A briga entre Bolsonaro e a Anvisa e a articulação no Congresso para liberar um fundo eleitoral de quase R$ 6 bilhões são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.

