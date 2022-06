Bolsonaro agora se diz ‘maravilhado’ com Joe Biden

O presidente Jair Bolsonaro encerrou nesta sexta-feira sua participação na Cúpula das Américas com afagos de sobra ao presidente americano Joe Biden. Apoiador fervoroso de Donald Trump, derrotado na última eleição nos Estados Unidos, Bolsonaro aproveitou seu discurso para dizer que agora está “maravilhado” com o colega americano, com quem teve seu primeiro encontro na quinta-feira. Bolsonaro também aproveitou para exaltar para a comunidade internacional os esforços do governo para encontrar o indigenista brasileiro Bruno Araújo e o jornalista inglês Dom Philips, ambos desaparecidos na Amazônia. O discurso de Bolsonaro na Cúpula das Américas, a ofensiva de Lula na crise dos combustíveis e a capa de VEJA sobre pesquisas eleitorais são os temas do Giro VEJA desta sexta.

