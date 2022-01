Bolsonaro puxa Doria para a briga

Ao minimizar nesta quarta-feira a gravidade da variante ômicron do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro alimentou mais uma vez o embate com o governador de São Paulo, João Doria, também candidato ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. Enquanto Bolsonaro descarta medidas sanitárias, Doria aumenta restrições no Estado e inicia os preparativos para a vacinação infantil. As falas de Bolsonaro sobre a ômicron e a nova pesquisa da Quaest Consultoria são os temas do Giro VEJA desta quarta-feira.