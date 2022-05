Ajuda de Renan à campanha de Lula vai muito além do simples apoio

Mais do que anunciar aos quatro ventos que apoia a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Renan Calheiros (MDB-AL) tem ajudado diretamente na articulação de apoio ao petista. Com o aval de Lula, ele vem conversando com outros políticos sobre a possibilidade de apoiarem formal ou informalmente a eleição de Lula em outubro.

Renan andou conversando, por exemplo, com Gilberto Kassab. Foi escalado para tentar dar mais força ao coro do PT por uma aliança com o PSD. Mas ouviu, mais de uma vez, que o PSD vai, no melhor dos cenários, liberar palanques regionais.

