🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

Cidade Cidadã

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Os desafios urbanos contemporâneos, e seus impactos para a população, na análise do Centro de Estudos das Cidades — Laboratório Arq.Futuro do Insper
Comportamento

O segredo dos centros prósperos: transformar informação em conhecimento

Cidades competitivas oferecem regras claras, segurança jurídica, infraestrutura adequada e previsibilidade

Por Luciane Virgilio* 10 jul 2026, 12h08 | Atualizado em 13 jul 2026, 10h56
Senador Jaques Wagner (PT) durante a sessão que aprovou a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc -
NOVO NORMAL Pandemia trouxe as reuniões remotas, até para o Congresso, mas não excluiu a necessidade do presencial  (Leopoldo Silva/Agência Senado)
Continua após publicidade
O segredo dos centros prósperos: transformar informação em conhecimento Priorizar nos meus resultados Google

Uma semana antes da pandemia, solicitei a um cliente que participasse de uma reunião por meio do então popular Skype. O projeto estava localizado a cerca de 350 quilômetros de São Paulo, e a alternativa virtual evitaria percorrer uma rodovia de pista simples na noite anterior. A reação foi de completo ceticismo: a conexão de internet da região seria insuficiente — e uma reunião daquela importância não funcionaria remotamente. Poucas semanas depois, o mundo inteiro passou a se comunicar maciçamente por videoconferências. A pandemia ensinou que mudanças estruturais podem ocorrer em velocidades muito superiores às que imaginamos. Mais do que tentar prever o futuro, tornou-se fundamental detectar e compreender tendências, desenvolvendo, a partir daí, capacidade de adaptação. 

Diversas empresas perceberam rapidamente que o período pós-pandemia dificilmente representaria apenas uma retomada do passado. Muitas revisaram seus modelos de negócio, suas estruturas físicas e até mesmo sua localização, apostando em cidades próximas aos grandes centros e em novas formas de organização do trabalho.

A lógica parecia simples: se a tecnologia permite trabalhar de qualquer lugar, uma das principais razões para viver nas grandes metrópoles deixaria de existir. Essa análise ignorou, no entanto, a própria essência das cidades. Muito antes da internet e dos modernos escritórios, as cidades surgiram como espaços de encontro. São ambientes onde as pessoas compartilham conhecimento, experiências e oportunidades. A proximidade física continua sendo um dos principais motores da inovação e do desenvolvimento econômico porque favorece algo difícil de reproduzir integralmente no ambiente digital: as interações espontâneas.

Siga
Continua após a publicidade

As grandes ideias raramente surgem apenas em reuniões agendadas. Elas costumam nascer de conversas informais, encontros inesperados e da convivência entre pessoas com diferentes experiências. É justamente nesse ponto que surge uma questão complexa, porém incontornável: se as cidades continuam sendo espaços privilegiados de geração de oportunidades, por que algumas prosperam mais do que outras? Como explicar que municípios vizinhos, inseridos em uma mesma dinâmica regional, apresentem resultados tão distintos?

A resposta parece estar menos no território e mais na qualidade da governança. Cidades competitivas não são necessariamente aquelas que possuem mais recursos naturais ou localização excepcional, mas as que conseguem oferecer regras claras, segurança jurídica, infraestrutura adequada e previsibilidade. Investimentos, empregos e inovação tendem a se concentrar onde existe confiança nas instituições e estabilidade nas decisões públicas. Isso exige prioridades bem definidas, projetos estruturantes tratados como políticas de Estado, alinhamento entre órgãos governamentais e processos decisórios transparentes, além de caracterizados por sua coerência e eficácia.

Continua após a publicidade

Se a pandemia deixou a lição de que o futuro pode não durar muito tempo, a dinâmica urbana mostra que as cidades mais preparadas não são necessariamente as maiores ou mais ricas. São aquelas capazes de transformar informação em conhecimento, planejamento em estratégia e governança em resultados concretos para as suas populações — sobretudo as mais vulnerabilizadas.

 *Luciano Virgílio: docente-líder do curso de educação executiva Planejamento Urbano e Regulações das Cidades, do Laboratório Arq.Futuro do Insper, é arquiteta e urbanista, mestre em Engenharia Urbana pela Poli-USP

Publicidade
TAGS:
Tecnologia
Urbanismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).