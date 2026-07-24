O prejuízo da promoção da mobilidade sem a convivência

Os desafios urbanos contemporâneos, e seus impactos para a população, na análise do Centro de Estudos das Cidades — Laboratório Arq.Futuro do Insper

Os desafios urbanos contemporâneos, e seus impactos para a população, na análise do Centro de Estudos das Cidades — Laboratório Arq.Futuro do Insper

Ler Resumo





A cidade moderna nos conecta digitalmente, mas nos distancia fisicamente. Desde Baudelaire, a efemeridade dos encontros urbanos se aprofundou. Este artigo questiona o planejamento que prioriza a eficiência e mobilidade, mas esquece o essencial: a convivência e o contato humano. Uma reflexão sobre como o design urbano molda nossas experiências e conexões.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Há quase dois séculos, o poeta, ensaísta e crítico de arte francês Charles Baudelaire (1821-1867) descreveu, no poema A uma passante, uma cena urbana que continua surpreendentemente atual: duas pessoas se cruzam na multidão, trocam um breve olhar e desaparecem sem que se falem. Nascido em meio ao turbilhão das reformas que redesenharam Paris no século XIX — conduzidas por Georges-Eugène Haussmann, o Barão Haussmann (1809–1891) —, a efemeridade daquele encontro imaginário atravessou a cidade moderna e se aprofundou na metrópole contemporânea.

Nela, em diferentes países — e o Brasil não é exceção —, para além do ritmo frenético e da multiplicidade de estímulos, o que se vê é uma desconcertante desigualdade e um planejamento que até facilita a circulação, mas não o contato real entre seus habitantes. Não fosse por outro motivo, esse seria um enorme contrassenso: a essência da cidade é propiciar o encontro, a convivência entre pessoas — entre cidadãos.

Nunca estivemos tão conectados por meio de redes digitais e, paradoxalmente, tão distantes no espaço físico. A sensação de atravessar a cidade sem, de fato, habitá-la tornou-se uma das marcas da experiência urbana contemporânea.

Foi observando a urbe moderna que o filósofo e crítico alemão Walter Benjamin (1892-1940) recuperou, da obra de Baudelaire, a figura do flâneur (aquele que percorre a cidade sem destino rígido). Seu compatriota Georg Simmel (1858-1918), sociólogo e filósofo, seguindo por outro caminho, identificou o blasé (o indiferente) pela necessidade de adaptação ao excesso de estimulações da vida metropolitana. Mais do que personagens históricos, ambos representam formas distintas de experimentar a cidade.

Continua após a publicidade

Talvez seja aí que o debate urbano contemporâneo avance um pouco. Durante décadas, o planejamento das cidades foi chamado a responder a desafios urgentes de crescimento, infraestrutura, mobilidade e acesso a serviços. Essa agenda permanece indispensável, é claro. No entanto, ao organizar deslocamentos também organizamos possibilidades de permanência; ao desenhar fluxos, desenhamos oportunidades de encontro; ao distribuir espaços públicos, distribuímos condições para diferentes modos de vida em comum.

Se determinadas maneiras de viver a cidade são respostas ao ambiente construído, então o ambiente importa muito mais do que costumamos admitir. Essa mudança de perspectiva desloca a própria questão que envolve o planejamento urbano. Em vez de discutir apenas como tornar as cidades mais eficientes, é necessário perguntar que experiências elas podem proporcionar com maior probabilidade.

Continua após a publicidade

Uma avenida marcada por longos muros cegos, poucas fachadas ativas e nenhum convite à permanência tende a reduzir os encontros fortuitos. Já uma rua onde calçadas confortáveis, árvores, comércio e espaços públicos se sucedem amplia as oportunidades de observação, convivência e descoberta. O desenho urbano não determina comportamentos, porém torna algumas formas de experimentar a cidade mais prováveis do que outros.

Assim, o planejamento urbano predominante nos dias de hoje não produz flâneurs nem blasés. Produz condições para que determinados modos de relação com a cidade se tornem mais prováveis do que outros. Essa afirmação não significa que o espaço determine quem somos. Pessoas continuam atribuindo novos significados aos lugares e reinventando seus usos. Contudo, é preciso reconhecer que, influenciadas pelo desenho urbanístico, nossas escolhas espaciais acabam não sendo nunca neutras: elas ampliam ou restringem as possibilidades de encontro, de reconhecimento e de permanência. E sem permitir encontros, reconhecimento, permanência — vale dizer, interação e pertencimento — as cidades deixam de ser “a melhor invenção da humanidade”, conforme as definiu o economista americano Edward Glaeser.

Continua após a publicidade

* Rebecca Dantas, arquiteta e urbanista, é coordenadora-adjunta do Núcleo de Habitação, Real Estate e Regulação do Centro de Estudos das Cidades – Laboratório Arq.Futuro do Insper