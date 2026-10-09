Como fazer a transformação urbana?

Os desafios das cidades raramente respeitam as fronteiras que criamos para administrá-las. Uma praça pouco utilizada pode revelar questões de segurança associadas à maneira como as pessoas chegam até ela e aos usos presentes em seu entorno. Do mesmo modo, a dificuldade de acessar oportunidades de trabalho pode começar muito antes do transporte e envolver desde a localização da moradia até as condições do percurso cotidiano. A experiência urbana é formada por essas relações, embora nossas estruturas de planejamento e gestão com frequência organizem cada uma delas em áreas ou escalas distintas.

Processos integrados de transformação urbana partem justamente da compreensão de tais conexões. Esse percurso começa pelo conhecimento profundo do território, combinando dados e trabalho de campo à experiência de quem vive o lugar. A leitura construída ganha sentido ao orientar o planejamento e continua a ser alimentada pela ação, pelo acompanhamento dos resultados e pelos aprendizados que surgem. Constitui-se, assim, um processo contínuo entre saber, planejar, agir, avaliar e transformar, no qual cada etapa aprofunda a compreensão da localidade e guia a seguinte.

Essa lógica amplia a própria ideia de participação. A prática da escuta da população trouxe avanços fundamentais para o planejamento urbano, ao incorporar experiências que dificilmente seriam percebidas apenas pela leitura técnica. A coconstrução avança nesse percurso ao aproximar diferentes atores a partir da formulação dos problemas e permitir que seus conhecimentos contribuam para definir os procedimentos possíveis. Moradores e organizações regionais dominam dinâmicas que se revelam no dia a dia, enquanto a produção acadêmica pode fazer com que informações se tornem evidências e bússolas capazes de orientar decisões. Ao poder público cabe conduzir o processo, garantindo direitos e articulando políticas que incidam sobre o mesmo lugar.

O setor privado acrescenta outra dimensão a essa realidade. Sua presença na cidade produz efeitos que ultrapassam os limites físicos de um empreendimento ou a entrega de determinado produto ou serviço. Empresas se relacionam com a infraestrutura urbana, com o mercado de trabalho e com as comunidades presentes nos territórios onde atuam. Reconhecer essa interface alarga a compreensão sobre seu impacto e incorpora a relação estabelecida com a cidade — inclusive pelas possibilidades de contribuir para mudanças de interesse coletivo.

Continua após a publicidade

Tal processo depende de responsabilidades claras e de uma direção compartilhada. O poder público preserva seu papel de planejar, regular e garantir direitos, enquanto a aproximação com outros atores estende o conhecimento disponível e a capacidade de ação. Nesse arranjo, a articulação acompanha as diferentes fases, permitindo que decisões sejam continuamente confrontadas com a realidade do território e aproximando recursos e saberes capazes de sustentar as transformações ao longo do tempo.

Os espaços públicos talvez sejam uma das expressões mais concretas dessa dinâmica. A qualidade de um parque, de uma calçada ou do trajeto até a escola resulta de decisões que atravessam diferentes campos da vida urbana. Quando esses espaços são pensados a partir das pessoas que os utilizam e das relações que mantêm com seu entorno, o projeto físico integra uma mudança de maior alcance. Por trás de uma área viva e acolhedora existe uma construção menos visível, feita de saberes acumulados, responsabilidades assumidas e relações capazes de permanecer no tempo.

Continua após a publicidade

Transformar a cidade pode ser entendido, então, como um processo de coconstrução. Conhecer profundamente cada localidade permite compreender as relações que lhe dão forma. Aproximar quem vive, estuda, administra e produz a cidade expande as possibilidades de agir sobre elas. É dessa combinação entre saber, responsabilidade e capacidade de ação que se constroem transformações conectadas ao território — e, sobretudo, melhores lugares para a vida cotidiana.

*Heloisa Loureiro Escudeiro é coordenadora-adjunta do Núcleo Arquitetura e Cidade do Centro de Estudos das Cidades – Laboratório Arq. Futuro do Insper.