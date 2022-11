Mike Tyson e Evander Holyfield lançam orelhas comestíveis de cannabis

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

O episódio está entre os mais icônicos do boxe: em 1997, Mike Tyson e Evander Holyfield lutavam pelo cinturão dos pesos-pesados quando Tyson agarra o oponente e arranca um pedaço de sua orelha com uma mordida. Agora, 26 anos após a confusão, os dois se reuniram para brincar com o fato e lançar uma linha de orelhas comestíveis feitas de cannabis.

Tyson é um empresário do setor de cannabis há algum tempo. Antes da colaboração, chamada Holy Ears, lançada para celebrar o natal, sua empresa, Tyson 2.0, já vendia as Mike Bites, comestíveis no formato de uma orelha, com infusão de THC. Os produtos estarão disponíveis em algumas lojas dos Estados americanos Arizona, Illinois, Nevada e Nova Jersey.

“Das Mike Bites a Holy Ears, agora os fãs de cannabis em todo o mundo podem experimentar os mesmos benefícios de bem-estar que os produtos à base de plantas me trouxeram”, afirmou Tyson em um comunicado.

Mike e eu temos uma longa história de competição e respeito um pelo outro. E aquela noite mudou nossas vidas. Naquela época, não percebemos que, mesmo como atletas de força, também estávamos com muita dor”, disse Holyfield no material de divulgação. “Agora, quase 20 anos depois, temos a oportunidade de compartilhar os medicamentos de que realmente precisávamos ao longo de nossas carreiras”. O ex-boxeador deve lançar a própria linha de produtos à base de ervas.

No divertido comercial, Tyson e Holyfield fazem um trocadilho com “orelhas”, “ear”, em inglês”, e ano, “year”, parte de uma célebre canção natalina. Assista: