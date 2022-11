Leite alucinógeno: vacas alimentadas com cânhamo produziram THC e CBD

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

O cânhamo, planta da mesma espécie que a Cannabis sativa, é uma erva nutritiva, abundante e relativamente barata que poderia ser utilizada para alimentar o gado. O problema é que vacas que se alimentaram de cânhamo industrial produziram leite com THC, a substância psicoativa encontrada na maconha, além de CBD e outros canabinoides.

Os resultados foram publicados no periódico científico Nature Food e apontam que até o comportamento dos animais mudou: eles bocejaram, salivaram, andaram de forma instável e até apresentaram olhos vermelhos.

Para chegar nestas conclusões, o time de pesquisadores da Alemanha ofereceu tipos diferentes de cânhamo para vacas leiteiras. Um grupo comeu plantas inteiras, com níveis baixos de canabinoides, e outro se alimentou de plantas, sementes e flores, com maior concentração de canabinoides. Os animais que comeram as plantas inteiras não tiveram alterações em seu comportamento. Mas o outro grupo produziu menos leite e apresentou efeitos adversos, como sonolência e batimentos mais rápidos. Todos voltaram ao normal em dois dias.

O leite produziu foi analisado em laboratório e indicou a presença de THC e CBD, mas os pesquisadores não provaram a bebida para observar os efeitos em seres humanos.

Os resultados foram decepcionantes para produtores que esperavam encontrar no cânhamo uma fonte de alimentos saudável e barata para seus animais. Atualmente, a legislação americana proíbe o uso do cânhamo para a alimentação do gado justamente por conta da preocupação com a introdução de canabinóides na produção de carne.

Mas ainda há esperança. Produtores esperam poder usar o cânhamo na alimentação de animais que não serão destinados ao consumo humano.