ExpoCannabis começa hoje e debate liberação do STJ para plantio no país

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A segunda edição brasileira da ExpoCannabis, maior feira do setor realizada na América Latina, começa nesta sexta-feira, 15, e continua até domingo, 17, no São Paulo Expo. Neste ano, o evento ficou maior. São dois pavilhões de exposição, com mais de 30 mil metros quadrados, e mais de 300 empresas cadastradas.

Um dos temas centrais é a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, de autorizar empresas brasileiras a cultivar maconha medicinal para extração de insumos farmacêuticos. A decisão marcou um grande avanço na regulação do setor de Cannabis industrial, hoje dependente de insumos internacionais.

Não é só. A decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF) de descriminalizar o porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal, por exemplo, também será tema de discussões ao longo da feira. Especialistas vão explicar de que maneira a legislação mudou o cenário da cannabis, o que pode e o que não pode e quais são as oportunidades para empreender no setor.

Mas a programação é bastante variada. Há discussões sobre o uso da cannabis e seus derivados na construção civil, na moda, na medicina e na indústria. Há debates sobre os benefícios de medicamentos à base da erva na medicina veterinária, o uso da cannabis na agricultura e até debates sobre sexualidade e cannabis.

A lista de palestrantes é extensa e inclui a britânica Mila Jansen, conhecida como a Rainha do Haxixe e uma das personalidades mais importantes do mercado de cannabis segundo a revista Hight Times, a fundadora e CEO da Kaya Mind, Maria Eugenia Riscala, a deputada federal Sâmia Bomfim e outros, incluindo médicos, representantes de órgãos governamentais, empreendedores, personalidades do setor e outros.

O evento conta ainda com shows, exibição de filmes relacionados ao tema e expositores variados.

Os ingressos ainda estão à venda neste endereço, com preços a partir de R$ 190. A lista completa de palestras pode ser encontrada no site oficial da ExpoCannabis.