Estudo mostra que homens abusam mais de substâncias controladas

A Fair Health, empresa especializada em analisar dados do sistema de saúde privada dos Estados Unidos, divulgou nesta terça-feira (27) um estudo em que compara o abuso de substâncias controladas e psicoativas entre homens e mulheres antes e durante a pandemia de Covid-19.

As informações coletadas mostram que 62% a 63% dos diagnósticos de abuso de substâncias controladas é de pacientes do sexo masculino, contra 37% a 38% de mulheres. Elas, no entanto, têm maior chance de sofrer uma overdose: 60% a 61% dos diagnósticos eram femininos.

Em 2019, antes do início da pandemia, o álcool era a principal substância ligada a transtornos de abuso, com 47%, seguido por opióides, com 25%, e cannabis, com 10%. Dois anos depois, uma análise da mesma categoria apontou que o álcool representou 52% dos pacientes com abuso de substâncias, novamente seguido de opioides (21%) e cannabis (11%).

Os dados de overdose reunidos em 2021 apontam que medicamentos vendidos sob prescrição médica aparecem no topo das incidências (48%), seguidos por outras drogas (35%), opióides (5%) e outras substâncias psicoativas (6%).

O Estado do Novo México aparece no topo do ranking de maiores incidências de abuso, além de Alasca, Dakota do Norte, Wisconsin e Massachusetts completando o topo da lista. Columbia, Havaí, Carolina do Sul, Maine e Virgínia são os Estados com menor incidência.

Os pesquisadores analisaram dados de 42 estados norte-americanos durante cinco anos, entre 2016 e 2021.

