Reclassificação da maconha para medicamento é analisada nos EUA

A proposta do governo Donald Trump de reclassificar a maconha na legislação federal dos Estados Unidos para medicamento controlado voltou ao centro do debate nesta segunda-feira,29, com o início da audiência administrativa que analisará a mudança. Ela ocorre na sede da DEA (Drug Enforcement Administration), em Arlington, Virgínia, e deve se estender até 15 de julho. A comissão será presidida por um juiz de direito administrativo (Administrative Law Judge – ALJ), que ouvirá testemunhas, especialistas, representantes da indústria, médicos, órgãos públicos e entidades contrárias à mudança.

Mal começaram os trabalhos e paralelamente um grupo de parlamentares conservadores tenta impedir que o governo leve a reforma adiante. A estratégia consiste em incluir na lei orçamentária um dispositivo que proíba o uso de recursos federais para implementar a nova classificação da Cannabis. Apesar da ofensiva, a própria avaliação de deputados republicanos e democratas é de que a iniciativa tem poucas chances de prosperar. “Não vejo como eles vão conseguir aprovar isso. Há muitas outras questões com as quais precisamos nos preocupar”, afirmou o deputado republicano Byron Donalds, da Flórida, ao site Marijuana Moment.

O que está em discussão é a transferência da planta da Lista I para a Lista III da Lei de Substâncias Controladas, norma que organiza as drogas de acordo com seu potencial de abuso e seu uso terapêutico reconhecido. Hoje, a maconha ocupa a mesma categoria da heroína e é considerada uma substância sem aplicação médica aceita em âmbito federal e com alto potencial de dependência. A mudança para a Lista III representaria um reconhecimento oficial de seu uso medicinal pelo governo americano, aproximando sua classificação da de medicamentos controlados prescritos por médicos.

Na prática, a reclassificação não legaliza a maconha para uso recreativo em todo o território americano — a legislação continuará variando de estado para estado. O impacto, porém, é significativo. A nova classificação reduziria barreiras burocráticas para pesquisas científicas, facilitaria o desenvolvimento de medicamentos à base de cannabis e, sobretudo, eliminaria uma pesada restrição tributária que hoje impede empresas do setor de deduzirem despesas operacionais do imposto de renda federal. Especialistas estimam que a medida pode economizar bilhões de dólares ao mercado legal de cannabis, fortalecendo uma indústria que movimenta dezenas de bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos.

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Embora parlamentares conservadores tentem frear esse avanço por meio da lei orçamentária, a percepção predominante em Washington é que a manobra dificilmente terá sucesso. Caso a proposta seja aprovada ao final do processo regulatório, ela representará a mais importante mudança na política federal americana sobre cannabis desde a criação da Lei de Substâncias Controladas, em 1970.