Maconha supera álcool e cigarro no consumo diário nos EUA

Ler Resumo





Pela primeira vez, o consumo diário de cannabis nos EUA superou o de cigarros e álcool, segundo nova pesquisa. Embora o álcool ainda seja o mais consumido mensalmente, a frequência do uso da maconha tem crescido, especialmente entre adultos acima de 26 anos, consolidando uma tendência ligada à legalização.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O mais recente relatório sobre o consumo anual de álcool, tabaco e drogas ilícitas nos Estados Unidos aponta para uma grande mudança de padrão: há mais pessoas que consomem diariamente a cannabis, do que as que fumam ou bebem. A nova Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde (sigla em inglês, NSDUH) de 2025, divulgada na última segunda-feira, 27, aponta que 21,4 milhões de pessoas com mais de 12 anos consumiram maconha em pelo menos 20 dos últimos 30 dias (critério utilizado para definir o uso diário ou quase diário), 19,9 milhões fumaram cigarros, 17,5 milhões utilizaram cigarros eletrônicos e 17,2 milhões tomaram bebidas alcoólicas.

A pesquisa mostra que o álcool continua sendo, de longe, a substância mais consumida no país. Cerca de 129 milhões de americanos beberam pelo menos uma vez no último mês, contra 43,8 milhões que usaram maconha. A diferença está na frequência do consumo: enquanto apenas 13% dos consumidores de álcool bebem praticamente todos os dias, entre os usuários de cannabis esse percentual varia entre 40% e 50%. É a primeira vez que a frequência da maconha bate o de álcool e o de cigarros.

Continua após a publicidade

O estudo também aponta que a transformação não está concentrada apenas entre os mais jovens. Embora a redução do consumo de álcool entre a Geração Z seja amplamente documentada, o maior crescimento do uso frequente de cannabis ocorreu entre adultos com mais de 26 anos, indicando uma mudança de comportamento também entre pessoas de meia-idade.

Os números consolidam uma tendência observada desde a expansão da legalização da maconha em diversos estados americanos. Desde 2021, o consumo diário de cannabis aumentou 21%, enquanto o uso diário de cigarros caiu 28% e o de bebidas alcoólicas recuou 24%. Mais do que um aumento no número de usuários, o levantamento sugere que a maconha está substituindo parte dos hábitos tradicionais de consumo de substâncias psicoativas nos Estados Unidos.