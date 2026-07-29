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Comportamento

Maconha supera álcool e cigarro no consumo diário nos EUA

Embora as pessoas ainda bebam mais, a frequência do uso da cannabis é maior

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 29 jul 2026, 06h40
Número de atendimentos de emergência a idosos com mais de 65 anos por conta de ocorrências ligadas ao consumo de maconha na Califórnia subiu 1.808% -
MUDANÇA DE HÁBITO Fumar maconha é uma rotina diária entre 40% e 50% dos entrevistados  (Peter Dazeley/Getty Images)
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Maconha supera álcool e cigarro no consumo diário nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

O mais recente relatório sobre o consumo anual de álcool, tabaco e drogas ilícitas nos Estados Unidos aponta para uma grande mudança de padrão: há mais pessoas que consomem diariamente a cannabis, do que as que fumam ou bebem. A nova Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde  (sigla em inglês, NSDUH) de 2025, divulgada na última segunda-feira, 27, aponta que 21,4 milhões de pessoas com mais de 12 anos consumiram maconha em pelo menos 20 dos últimos 30 dias (critério utilizado para definir o uso diário ou quase diário), 19,9 milhões fumaram cigarros, 17,5 milhões utilizaram cigarros eletrônicos e 17,2 milhões tomaram bebidas alcoólicas.

A pesquisa mostra que o álcool continua sendo, de longe, a substância mais consumida no país. Cerca de 129 milhões de americanos beberam pelo menos uma vez no último mês, contra 43,8 milhões que usaram maconha. A diferença está na frequência do consumo: enquanto apenas 13% dos consumidores de álcool bebem praticamente todos os dias, entre os usuários de cannabis esse percentual varia entre 40% e 50%. É a primeira vez que a frequência da maconha bate o de álcool e o de cigarros. 

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O estudo também aponta que a transformação não está concentrada apenas entre os mais jovens. Embora a redução do consumo de álcool entre a Geração Z seja amplamente documentada, o maior crescimento do uso frequente de cannabis ocorreu entre adultos com mais de 26 anos, indicando uma mudança de comportamento também entre pessoas de meia-idade. 

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Os números consolidam uma tendência observada desde a expansão da legalização da maconha em diversos estados americanos. Desde 2021, o consumo diário de cannabis aumentou 21%, enquanto o uso diário de cigarros caiu 28% e o de bebidas alcoólicas recuou 24%. Mais do que um aumento no número de usuários, o levantamento sugere que a maconha está substituindo parte dos hábitos tradicionais de consumo de substâncias psicoativas nos Estados Unidos. 

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