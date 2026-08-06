Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Imagem Blog

Cannabis & Cia

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
A ciência e a legislação que fizeram da planta um ótimo negócio e terapia de bem-estar
Saúde

Brasil passa a permitir o cultivo de Cannabis

Publicada em janeiro pela Anvisa, a regulamentação permite o cultivo destinado à produção de medicamentos e à pesquisa científica

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 6 ago 2026, 06h14
COLHEITA HIGH-TECH - Plantação na Holanda: a Cannabis medicinal criou um novo ramo de negócios -
COLHEITA HIGH-TECH - Plantação na Holanda: a Cannabis medicinal criou um novo ramo de negócios - (Christian Charisius/Getty Images)
Continua após publicidade
Brasil passa a permitir o cultivo de Cannabis Priorizar nos meus resultados Google

Começou a valer o novo marco regulatório da cannabis medicinal aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última terça-feira 4. Apesar de ter sido aprovado em janeiro, a agência determinou seis meses de adaptação. Encerrado este período, passam a ser permitidos em solo nacional o cultivo, a pesquisa e a produção de insumos farmacêuticos derivados da Cannabis sativa, abrindo caminho para a consolidação de uma cadeia produtiva que, até agora, dependia quase exclusivamente de insumos importados.

As empresas autorizadas anteriormente a fabricar o produto medicinal à base de cannabis no Brasil, até então, eram obrigadas a comprar o insumo farmacêutico ativo (IFA) ou o extrato bruto da planta em países com legislações mais maduras como Holanda, Canadá, Estados Unidos e Colômbia. A partir daí, as farmacêuticas autorizadas conseguem formular, envasar e distribuir no mercado.

As novas regras autorizam, sob rígido controle da Anvisa, o cultivo para pesquisa científica e para a produção de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos. Não se trata de uma liberação ampla do plantio. O cultivo permanece restrito a instituições previamente autorizadas, submetidas a exigências como monitoramento das áreas, rastreabilidade completa das plantas, controle da concentração de THC e fiscalização permanente. Os produtores também precisam comprovar a destinação.

Siga

Os impactos devem alcançar a indústria farmacêutica, a pesquisa científica e, no longo prazo, os próprios pacientes. A expectativa do setor é que a produção nacional reduza gradualmente a dependência das importações e amplie a oferta de matéria-prima para o desenvolvimento de novos medicamentos.

Continua após a publicidade

Universidades e centros de pesquisa também ganham um ambiente regulatório mais claro para ampliar estudos sobre aplicações da cannabis em doenças como epilepsia, dor crônica, Parkinson, Alzheimer e transtorno do espectro autista. Especialistas, porém, ponderam que uma eventual redução dos preços não deve ocorrer de imediato. As exigências impostas pela Anvisa para funcionamento das unidades de cultivo e produção são comparáveis às adotadas em mercados altamente regulados e exigirão investimentos significativos em infraestrutura, segurança e controle de qualidade.

Embora o marco regulatório represente um divisor de águas para o setor, sua implementação ainda dependerá dos primeiros projetos autorizados e da articulação entre diferentes órgãos públicos. Enquanto a Anvisa responde pela regulação sanitária de toda a cadeia produtiva, questões relacionadas aos aspectos agrícolas e fitossanitários continuam na esfera do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Ou seja, o Brasil finalmente ganhou as regras para estruturar uma indústria nacional de cannabis medicinal, mas a consolidação desse mercado dependerá, nos próximos meses, da velocidade com que empresas, pesquisadores e órgãos reguladores transformarão a nova legislação em produção efetiva.

Continua após a publicidade

Em paralelo, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) regulamentou a atuação dos farmacêuticos em todas as etapas autorizadas pela legislação, reforçando a profissionalização de um mercado que cresce em ritmo acelerado.

Publicidade
TAGS:
Anvisa
Cannabis
Maconha
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).