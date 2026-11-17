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A criminalidade e a violência são as maiores preocupações dos brasileiros, e o governo federal as prioriza. Com a aprovação da PEC da Segurança Pública, busca-se fortalecer a ação federal contra o crime organizado. Contudo, desafios como corrupção policial, letalidade e reincidência persistem, exigindo estratégias baseadas em evidências e transparência.

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Criminalidade e violência lideram, com 46%, o ranking das principais preocupações dos brasileiros, à frente de temas como corrupção (38%), pobreza e desigualdade (33%) e saúde (31%), segundo levantamento do Instituto Ipsos, divulgado no final do mês passado. Um destaque que já não nos surpreende, dado o tamanho que o tema ganhou nos últimos anos no Brasil, especialmente nas eleições.

A novidade é que o combate à criminalidade e à violência devem ser agora prioridade do governo federal, o que não aconteceu no início do terceiro mandato do presidente Lula, aponta César Muñoz, diretor da Human Rights Watch no Brasil, em entrevista exclusiva à coluna. “Fico contente que a segurança pública hoje seja claramente uma prioridade do governo”, diz.

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, depois de dois anos de negociação com o Congresso, é, sem dúvida, um avanço. Com a sua aprovação pelo Senado Federal, no início de novembro, e a inclusão do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição, demos, segundo ele, um passo importante nessa área.

“O desafio do Brasil tem sido como responder ao crescimento do crime organizado em um sistema muito fracionado de resposta à segurança pública, onde os estados são quem tem a responsabilidade principal”, avalia. Para o especialista, a PEC traz um componente fundamental nesse sentido: mais liderança e competência para o governo federal ter uma política pública para combater o crime organizado.

“Não é um estado sozinho que pode acabar com o Comando Vermelho ou com o PCC. É preciso uma liderança federal”, afirma, ressaltando que a PEC criou alguns desses mecanismos de coordenação e deu maior competência à Polícia Federal. “Agora, é colocar tudo isso em prática. Não vai ser fácil, mas estamos no caminho correto.”

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Um dos principais desafios que podem trazer percalços pelo caminho são os interesses ideológicos. “Muitos governadores são de uma ideologia diferente do governo federal”, aponta. Para que governo federal e estados trabalhem juntos, é necessário, segundo ele, colocar os interesses da população acima dos interesses dos partidos, o que nem sempre acontece.

Há ainda, segundo ele, lacunas na própria PEC que precisam ser enfrentadas, como a ausência de ações efetivas de combate à corrupção da polícia e de outros agentes do Estado. “A corrupção é parte do modelo do crime organizado. Esse é um desafio para a coordenação e para o compartilhamento de informações”, pontua.

Também faltou, de acordo com o especialista, foco na letalidade policial. Com 6.602 mortes, a letalidade policial apresentou em 2025 o maior número absoluto da série histórica iniciada em 2016. Entre 2016 e 2025, o incremento no número de mortes em intervenções das polícias civis e militar foi de 55,7%, apontou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026.

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Outra demanda, de acordo com o diretor da Human Rights Watch no Brasil, é a prevenção da reincidência para os egressos do sistema prisional, que ainda é muito “incipiente” e não está na PEC da segurança pública. “Só 22% das pessoas presas têm acesso ao trabalho e cerca de 15% à educação. Precisamos de uma atuação muito mais forte nesse sentido”, defende Muñoz.

SEGURANÇA PÚBLICA DEVE SER BASEADA EM EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Como acontece o tempo todo em outras áreas, programas e ações em segurança pública precisam ter base em evidências científicas e serem avaliados pela população pelos seus resultados. No Brasil, megaoperações policiais ganham destaque na mídia pelo tamanho e pela brutalidade, mas, na prática, não melhoram em nada a segurança pública.

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Essa foi a conclusão que a ONG Human Rights Watch chegou ao investigar a operação policial mais letal do Brasil, a Operação Contenção, que aconteceu em outubro do ano passado, no Rio de Janeiro, e deixou como saldo uma verdadeira tragédia: 122 pessoas mortas.

“É muito triste ver que houve todas essas mortes, inclusive de policiais, e todo esse sofrimento para as famílias e nenhum impacto. O Comando Vermelho continua controlando a área e a vida das pessoas lá não melhorou. Nem a segurança das pessoas no Rio de Janeiro”, lamenta César Muñoz, concluindo que essa estratégia de segurança pública baseada no confronto, que persiste há anos no país,” fracassou”.

No caso da Operação Contenção, seu objetivo declarado era o de cumprir 100 mandados de prisão contra supostos membros do Comando Vermelho. No entanto, os registros policiais mostram, segundo o documento, que a polícia prendeu apenas 17 pessoas com mandados de prisão em aberto. “Fiquei muito surpreso quando constatamos que a polícia não entrou na casa do líder do Comando Vermelho da Penha. Ele era o principal alvo da operação e não tem nenhum registro de que a polícia entrou lá. Então, qual era o objetivo?”, questiona.

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Muñoz define a operação como um “desastre”. Mais de 40% das vítimas que não eram policiais foram atingidas na cabeça, mais de 60% foram baleadas quatro ou mais vezes e quase 75% receberam pelo menos um tiro nas costas. “Precisamos de uma nova estratégia de segurança pública a nível nacional, liderada pelo governo federal”, diz o especialista, sugerindo uma forte atuação contra a lavagem de dinheiro e as estratégias de financiamento dos grupos criminosos. “Fortalecer a investigação criminal com perícia independente é o caminho”, afirma.

DELEGACIA ABERTA 24 HORAS É LEI, MAS AINDA NÃO VIROU REALIDADE

Além da segurança pública, outro desafio importante na área de direitos humanos é o enfrentamento à violência contra a mulher. “Em certa medida, o feminicídio é um crime que pode ser prevenido. Na maioria dos casos, ele é resultado de um ciclo de violência que começa com agressões menos graves e vai piorando com o tempo”, alerta Muñoz.

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Apesar de já existir uma lei que determina que as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher funcionem de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, isso ainda não acontece. A lei foi promulgada em 2023, no início do governo Lula, e quase quatro anos depois não tem sido implementada totalmente”, critica. No estado de São Paulo, por exemplo, quase metade delas não oferece atendimento 24 horas, segundo levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, divulgado agora em novembro.

Além de cumprir a lei, é preciso, segundo Muñoz, que os estados investiguem e punam quem comete violência contra a mulher e melhorem o monitoramento das medidas protetivas. “Há também um espaço para o governo federal de liderança nesse campo, com protocolos específicos”, defende.

AVANÇOS E DESAFIOS NA ÁREA AMBIENTAL

Na área ambiental, os dados mostram, segundo a Human Rights Watch, uma queda muito importante do desmatamento na Amazônia, durante o terceiro governo do presidente Lula. Para a ONG, uma recomendação chave nessa área, no entanto, é que o governo federal atue na rastreabilidade do gado.

Há, no Brasil, um programa nesse sentido, o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, que deve ser implementado plenamente em 2032, mas que poderia ser feito, de acordo com o especialista, muito antes, com um investimento baixo. Em fevereiro deste ano, cada tag de orelha para a rastreabilidade e identificação individual do gado custava entre R$ 1 (normal) e R$ 3 reais (eletrônica), segundo ele.

“A maioria das terras que são desmatadas ilegalmente na Amazônia são usadas para criação de gado”, alerta Muñoz. Criado ilegalmente, o gado entra, depois, na cadeia de produção legal e a carne é vendida por grandes frigoríficos. “Precisamos parar o incentivo econômico de fazer grilagem e desmatar”, diz.

“Não se faz omelete sem quebrar os ovos”, diz o ditado popular. Para cada desafio desses é necessário, claro, investimento. “Nos preocupa a ausência de transparência no uso do orçamento pelo Congresso”, aponta o diretor da Human Rights Watch. “A questão das emendas parlamentares tem se agravado nos últimos anos. O dinheiro é público, dos brasileiros. Precisamos ter absoluta transparência de como está sendo usado”, defende. Sem dúvida, mais um grande desafio do quarto mandato do presidente Lula.

*Jornalista e diretora da Cross Content Comunicação. Há mais de três décadas escreve sobre temas como educação, direitos da infância e da adolescência, direitos da mulher e terceiro setor. Com mais de uma dezena de prêmios nacionais e internacionais, já publicou diversos livros sobre educação, trabalho infantil, violência contra a mulher e direitos humanos. Siga a colunista no Instagram.

A coluna não será publicada nos dias 24/11 e 1/12. Voltará no dia 8/12.