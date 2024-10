Os fungos podem causar um apocalipse zumbi?

Zumbis nos causam medo – e, se forem persistentes, eventualmente conseguem entrar em nossas cabeças. Animais dominados por zumbis não controlam mais seus próprios corpos ou comportamentos. Em vez disso, eles servem aos interesses de um mestre, seja um vírus, fungo ou outro agente nocivo.

O termo “zumbi” vem do vodu, uma religião que evoluiu na nação caribenha do Haiti. Mas a ideia de exércitos de mortos-vivos, zumbis humanos mortos-vivos comedores de cérebros, vem de filmes, como “A Noite dos Mortos-Vivos”, programas de televisão como “The Walking Dead” e videogames como Resident Evil.

Esses exemplos são todos fictícios. A natureza é onde podemos encontrar exemplos reais de zombificação – um organismo controlando o comportamento de outro.

Eu estudo fungos, um enorme reino biológico que inclui mofo, bolores, leveduras, cogumelos e fungos que zombificam. Não se preocupe – esses “organismos que comem cérebros” tendem a atacar insetos.

O fungo Ophiocordyceps unilateralis infecta e mata formigas. Com o tempo, eles podem diminuir a população local de formigas.



Ladrões de corpos

Um dos exemplos mais famosos é o fungo de formiga zumbi, Ophiocordyceps unilateralis, que faz parte de um grupo maior conhecido como fungos Cordyceps. Este fungo inspirou o videogame e a a série da HBO “The Last of Us”, em que uma infecção fúngica generalizada transforma pessoas em criaturas semelhantes a zumbis e causa o colapso da sociedade.

No mundo real, as formigas geralmente entram em contato com esse fungo quando esporos – partículas reprodutivas do tamanho de pólen que o fungo produz – caem sobre a formiga de uma árvore ou planta acima. Os esporos penetram no corpo da formiga sem matá-la.

Uma vez dentro, o fungo se espalha na forma de levedura. A formiga para de se comunicar com seus companheiros de ninho e começa a andar sem rumo. Eventualmente, ela se torna hiperativa.

Por fim, o fungo faz com que a formiga suba em uma planta e se prenda a uma folha ou caule com suas mandíbulas. O fungo entra em uma nova fase e consome os órgãos da formiga, incluindo o cérebro. Um caule irrompe da cabeça do inseto morto e produz esporos, que caem sobre formigas saudáveis abaixo, iniciando o ciclo novamente.

Uma ninfa de cigarra cítrica infectada com Ophiocordyceps sobolifera . A ninfa vive no subsolo, mas o fungo garante que ela “chegue ao topo” logo abaixo da linha do solo, para que seus caules (rosa) e esporos encontrem seu caminho acima do solo. Matt Kasson , CC BY-ND



Cientistas já descreveram inúmeras espécies de Ophiocordyceps. Cada uma é minúscula, com um estilo de vida muito especializado. Algumas vivem apenas em áreas específicas: por exemplo, Ophiocordyceps salganeicola, um parasita de baratas sociais, é encontrado apenas nas Ilhas Ryukyu, no Japão. Acredito que há muitas outras espécies ao redor do mundo esperando para serem descobertas.

O fungo zumbi das cigarras, Massospora cicadina, também recebeu muita atenção nos últimos anos. Ele infecta e controla cigarras “periódicas”, que são cigarras que vivem no subsolo e emergem brevemente para acasalar em ciclos de 13 ou 17 anos.

O fungo mantém as cigarras energizadas e voando, mesmo enquanto consome e substitui suas extremidades traseiras e abdômen. Esse comportamento prolongado de “hospedeiro ativo” é raro em fungos que invadem insetos. A Massospora tem membros da família que atacam moscas, mariposas, milípedes e besouros soldados, mas eles fazem com que seus hospedeiros subam e morram, como as formigas afetadas pelo Ophiocordyceps.

As verdadeiras ameaças fúngicas

Essas diversas parcerias mórbidas – relações que levam à morte – foram formadas e refinadas ao longo de milhões de anos de evolução. Um fungo especializado em infectar e controlar formigas ou cigarras teria que evoluir ferramentas completamente novas ao longo de milhões de anos para ser capaz de infectar até mesmo outro inseto, mesmo um intimamente relacionado, quanto mais um ser humano.

Em minha pesquisa, coletei e manuseei centenas de cigarras zumbis vivas e mortas, bem como inúmeros insetos, aranhas e milípedes infectados por fungos. Dissequei centenas de espécimes e descobri aspectos fascinantes de sua biologia. Apesar dessa exposição prolongada, ainda controlo meu próprio comportamento.

Dezenas de cigarras de 13 anos infectadas por Massospora cicadina sendo preparadas para secagem e análise no laboratório de micologia de Matt Kasson na West Virginia University. Matt Kasson , CC BY-ND



Alguns fungos realmente ameaçam a saúde humana. Exemplos incluem Aspergillus fumigatus e Cryptococcus neoformans, ambos capazes de invadir os pulmões das pessoas e causar sintomas graves semelhantes à pneumonia. Cryptococcus neoformans pode se espalhar para fora dos pulmões e atingir o sistema nervoso central, causando sintomas como rigidez no pescoço, vômitos e sensibilidade à luz.

Doenças fúngicas invasivas estão aumentando em todo o mundo. O mesmo ocorre com infecções fúngicas comuns, como o pé de atleta – uma erupção entre os dedos dos pés – e a dermatofitose, uma erupção cutânea causada por um fungo.

Fungos prosperam em ambientes quentes e úmidos. Você pode se proteger contra muitos deles tomando banho após suar ou se sujar e evitando compartilhar equipamentos esportivos ou toalhas com outras pessoas.

Nem todos os fungos são assustadores, e mesmo os alarmantes não vão transformá-lo em um morto-vivo. O mais próximo que você provavelmente chegará de um fungo zombificador é assistindo a filmes de terror ou jogando videogames.

Se tiver sorte, você pode encontrar uma formiga ou mosca zumbi em seu próprio bairro. E, se achar isso legal, pode se tornar um cientista como eu e passar a vida procurando por eles.

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original .