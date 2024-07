Emocionante: mirem-se no exemplo do infindável Rafael Nadal

Emocionante. O tenista espanhol Rafael Nadal, aos 37 anos, já ganhou 22 torneios do Grand Slam, catorze dele no saibro de Roland Garros. Tem uma medalha de ouro em simples, nos Jogos de 2008, e uma em duplas, na olimpíada de 2021. É milionário. É um dos grandes esportistas da história e, não por acaso, participou do trecho final do percurso da tocha olímpica, ao recebê-la das mãos de Zinedine Zidane, no Trocadéro. Nadal, enfim tem tudo. Mas não tinha a experiência de dividir a quadra, do mesmo lado, com seu herdeiro legítimo, Carlos Alcaraz, de 21 anos. E, no entanto, mesmo diante de carreirão tão espetacular, o touro miúra comemorou cada ponto na difícil vitória por 2 a 0 contra a dupla argentina como se fosse ele o aprendiz, e Alcaraz o veterano. Emocionante. Dá gosto de vê-lo.