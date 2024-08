Marta, depois da derrota por 1 a 0 para os Estados Unidos: “A gente lutou até o fim. O que a gente veio buscar aqui a gente conseguiu, que foi resgatar esse orgulho do povo brasileiro. Que eles possam olhar para o futebol feminino com um olhar diferente, um olhar competitivo. A gente sai com esse sentimento”. Pode ter sido o derradeiro jogo da camisa 10, seis vezes a melhor do mundo, com a camisa da seleção. Ela disse descartar a Copa do Mundo de 2027, que acontecerá no Brasil. Foi a terceira prata de Marta e da canarinho, depois de Atenas, em 2004, e Pequim, em 2008. Salve a rainha.