VÍDEO: Telescópio registra Saturno com detalhes impressionantes
Imagens ampliadas cerca de 900 vezes revelam os icônicos anéis do gigante gasoso com nitidez impressionante
Saturno foi registrado com detalhes impressionantes por meio de um telescópio de 24 polegadas, com ampliação de cerca de 900 vezes, revelando seus icônicos anéis com uma nitidez de tirar o fôlego.
Sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar, Saturno é conhecido por seu espetacular sistema de anéis, formado por bilhões de partículas de gelo, rocha e poeira.
Nas redes sociais, internautas se encantaram com as imagens. Entre os comentários, alguns escreveram: “Lindão demais” e “Que coisa incrível! É o tipo de curiosidade que eu adoro!”.
Veja o vídeo:
https://www.instagram.com/p/Dbov4dolTcb/