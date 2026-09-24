Vídeo: meteoro ‘bola de fogo’ atravessa o céu do RS

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Um meteoro do tipo “bola de fogo” foi flagrado cruzando o céu do Rio Grande do Sul na madrugada de quinta. Registrado por observatórios em Santa Maria e Santo Ângelo, o fenômeno durou cerca de três segundos, proporcionando dados valiosos sobre sua trajetória. Saiba mais sobre esse espetáculo luminoso.

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Um meteoro do tipo “bola de fogo” cruzou o céu do Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira, 24. O momento foi flagrado pelas câmeras do Observatório do Bate-Papo Astronômico, em Santa Maria, e do Clube de Astronomia do Campus Santo Ângelo, do Instituto Federal Farroupilha.

A passagem do corpo celeste durou cerca de três segundos, cortando a noite das cidades gaúchas em alta velocidade. “Os registros feitos simultaneamente em Santa Maria e Santo Ângelo permitem analisar a trajetória do fenômeno e obter informações importantes sobre sua passagem pela atmosfera”, atesta a publicação do Observatório.

Mais brilhante do que todas as estrelas do céu, o fenômeno não é raro, mas é difícil de ser registrado: milhares ocorrem na atmosfera diariamente, mas a grande maioria aparece sobre oceanos ou regiões desabitadas. Por conta da velocidade, ele também costuma ser visualizado ao vivo por poucas pessoas.

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