Vênus pode ter ‘engolido’ sua Lua no passado, segundo novo estudo

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Nova pesquisa sugere que Vênus, ao contrário de outros planetas, pode ter tido uma Lua que foi “engolida” devido à sua rotação lenta. O estudo da Universidade da Califórnia, Riverside, publicado na The Astrophysical Journal, utiliza modelos computacionais para explicar este fenômeno, ocorrido há bilhões de anos.

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Diferente de outros planetas do Sistema Solar, Vênus não tem qualquer tipo de Lua que o orbite. O fato que sempre gerou dúvida para a astronomia pode ter sido respondido por uma nova pesquisa. Astrofísicos chegaram à conclusão que o planeta pode ter tido um satélite em seu passado, mas Vênus pode tê-lo “engolido” durante os bilhões de anos por causa da baixa velocidade de rotação do corpo celeste.

Publicado na última segunda-feira, 14, na revista The Astrophysical Journal, o estudo foi liderado pelo astrofísico Stephen Krane, da Universidade da Califórnia, Riverside. De acordo com ele, Vênus provavelmente teve uma Lua em algum momento, e se teve, “ele não conseguiria mantê-la”, explica. “A Lua teria caído no planeta em um período de tempo relativamente curto”. O estudo utilizou de modelos computacionais baseados na física do planeta para simular sua gravidade e forças, caso tivesse algum tipo de satélite que o orbitasse.

Com as simulações, foi possível identificar que, graças à lenta rotação de Vênus em seu próprio eixo, a gravidade do planeta teria atraído rapidamente um satélite, que então cairia no corpo celeste. Diferente do planeta Terra, que gira em seu próprio eixo em 24 horas, Vênus leva quase 243 dias na Terra para realizar a mesma ação. É essa lentidão que garante uma transferência de energia que “puxaria” a Lua para o planeta, o oposto do que acontece com a Terra, que por sua alta velocidade de rotação acaba por “empurrar” pouco a pouco o próprio satélite.

Esse suposto evento massivo de “canibalismo celestial”, com a Lua sendo engolida por Vênus, teria acontecido nos primeiros bilhões de anos na história do planeta, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. As teorias antigas imaginavam que o planeta próximo da Terra nunca havia tido uma Lua de fato, ou que qualquer satélite que tivesse ficado próximo do corpo celeste tivesse sido destruído por algum tipo de impacto.

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O planeta Vênus é um dos mais brilhantes no céu noturno, depois do Sol e da Lua. O corpo é de grande interesse para os cientistas, que conseguem absorver mais informações sobre a história da Terra a partir dele. Vênus é considerado um planeta similar ao vizinho, mas menor e envelopado por uma camada grossa de atmosfera tóxica, que cria um efeito de estufa que eleva as temperaturas na superfície a até 471ºC.

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Apesar do novo estudo criar espaço para novas pesquisas sobre o tema, ele não confirma a existência de uma Lua de fato para Vênus. Acredita-se que, no início do Sistema Solar, uma colisão com algum tipo de corpo rochoso tenha se quebrado na região por perto e formado a Lua, e esse evento pode ter atingido também o planeta ao lado.