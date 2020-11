Unicamp cria spray que mata o coronavírus em um minuto

Cientistas da Universidade Estadual de Campinas desenvolveram um spray que, quando aplicado a máscaras de algodão, mata o coronavírus em um minuto. O SprayCov, como foi batizado, mantém cerca de 99,99% de sua eficácia até 48 horas depois da aplicação.

Vale destacar que o composto não é um sanitizante, como o álcool gel, mas sim uma substância que torna a máscara capaz de tornar o vírus ineficaz. O líquido é formado principalmente por sais de cobre.

A solução impede a replicação do vírus, impedindo que ele se instale da forma normal no corpo humano. O composto também seria útil contra alguns outros vírus, a exemplo do da gripe.

De acordo com os pesquisadores, empresas têxteis e do setor público estariam de olho na invenção, que está em vias de ser patenteada. O custo para aplicar o SprayCov no algodão foi estimado em menos de R$ 0,02 por máscara.