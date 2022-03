Tumbas e sarcófagos são descobertos sob a Catedral de Notre-Dame

Diversas tumbas e um sarcófago de chumbo foram encontrados por arqueólogos sob a Catedral de Notre-Dame, em Paris, durante a reconstrução do local após o devastador incêndio de 2019. Acredita-se que os achados datem do século XIV, cerca de cem anos após a construção da catedral.

Foram encontradas ainda partes de esculturas e bustos com traços visíveis de tinta. Dentro do sarcófago fechado, os pesquisadores conseguiram enxergar, com a ajuda de uma câmera, pedaços de tecido, cabelo e algumas folhas.

De acordo com especialistas, tudo indica que o estado de preservação do sarcófago seja ótimo.

Os arqueólogos têm até o próximo dia 25 para terminar seu trabalho, quando o processo de reconstrução da Notre-Dame será retomado. A ideia é que o local seja reaberto ao público em 2024.