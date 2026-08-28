Trump assina decreto com a Nasa e cria primeira ‘Academia Espacial’ dos EUA

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Donald Trump assinou um decreto criando a primeira Academia Espacial dos EUA, em parceria com a Nasa. A instituição formará profissionais para a crescente exploração espacial, impulsionada por empresas como SpaceX e Blue Origin. Focada em segurança nacional, economia e ciência, visa educar uma nova geração para as ambições americanas no espaço, incluindo a Lua.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na tarde desta sexta-feira, 28, um novo decreto que formaliza a criação da primeira Academia Espacial dos EUA junto da agência espacial americana, a Nasa. A instituição deve formar novos profissionais voltados à exploração espacial, mercado que cada vez mais cresce com o desenvolvimento de novos projetos e de empresas privadas na área, como a SpaceX e a Blue Origin.

O decreto destaca a importância do espaço para a “segurança nacional, crescimento econômico, progresso científico e inovação tecnológica dos EUA”. A nova instituição deve focar em educação técnica aliada ao “desenvolvimento de liderança, disciplina e compromisso com o serviço público, ajudando a, por fim, avançar os interesses americanos no espaço”, de acordo com o documento.

A assinatura ocorreu dentro do Centro Espacial Johnson da Nasa, em Houston, Texas. O administrador da agência, Jared Isaacman, esteve presente no evento e foi apontado como o diretor da Comissão Presidencial para a Academia Espacial dos Estados Unidos. De acordo com Donald Trump, “com o rápido crescimento da Força Espacial dos EUA e da indústria espacial, além da expansão de nossas ambições com a Lua e além, ficou claro que precisamos educar e treinar uma geração inteira de funcionários, engenheiros e operadores civis”.

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Para Isaacman, a visão do presidente dos EUA é um “passo transformacional na educação de engenheiros, cientistas, técnicos, operadores e astronautas que serão necessários para inspirar o futuro que buscamos no espaço”. Cada vez mais a indústria da exploração espacial cresce, em partes por conta dos investimentos privados de empresas como a SpaceX, de Elon Musk, e a Blue Origin, de Jeff Bezos, que já honraram contratos com a Nasa para a construção de rovers, módulos de pouso e para ajudarem em diversas missões espaciais, como o projeto Artemis.