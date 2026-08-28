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Ciência

Trump assina decreto com a Nasa e cria primeira ‘Academia Espacial’ dos EUA

Instituição deve formar novos profissionais voltados ao mercado da exploração espacial

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 15h47
Donald Trump, de terno azul e gravata azul, assina um documento em uma mesa de madeira com o selo presidencial. Três homens de terno e gravata, e três trajes espaciais (dois brancos e um laranja), observam ao fundo. Um logotipo da NASA aparece no canto superior direito. Pessoas na plateia filmam com celulares
Momento da assinatura contou com o administrador da Nasa, Jared Isaacman, ao lado de Trump (NASA/Divulgação)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na tarde desta sexta-feira, 28, um novo decreto que formaliza a criação da primeira Academia Espacial dos EUA junto da agência espacial americana, a Nasa. A instituição deve formar novos profissionais voltados à exploração espacial, mercado que cada vez mais cresce com o desenvolvimento de novos projetos e de empresas privadas na área, como a SpaceX e a Blue Origin. 

O decreto destaca a importância do espaço para a “segurança nacional, crescimento econômico, progresso científico e inovação tecnológica dos EUA”. A nova instituição deve focar em educação técnica aliada ao “desenvolvimento de liderança, disciplina e compromisso com o serviço público, ajudando a, por fim, avançar os interesses americanos no espaço”, de acordo com o documento. 

A assinatura ocorreu dentro do Centro Espacial Johnson da Nasa, em Houston, Texas. O administrador da agência, Jared Isaacman, esteve presente no evento e foi apontado como o diretor da Comissão Presidencial para a Academia Espacial dos Estados Unidos. De acordo com Donald Trump, “com o rápido crescimento da Força Espacial dos EUA e da indústria espacial, além da expansão de nossas ambições com a Lua e além, ficou claro que precisamos educar e treinar uma geração inteira de funcionários, engenheiros e operadores civis”. 

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Para Isaacman, a visão do presidente dos EUA é um “passo transformacional na educação de engenheiros, cientistas, técnicos, operadores e astronautas que serão necessários para inspirar o futuro que buscamos no espaço”. Cada vez mais a indústria da exploração espacial cresce, em partes por conta dos investimentos privados de empresas como a SpaceX, de Elon Musk, e a Blue Origin, de Jeff Bezos, que já honraram contratos com a Nasa para a construção de rovers, módulos de pouso e para ajudarem em diversas missões espaciais, como o projeto Artemis. 

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