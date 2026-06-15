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Ciência

Tesouro da era pré-hispânica é destruído no Peru

Segundo comunicado do governo, o patrimônio cultural foi danificado intencionalmente

Por Gabriel Bussolotti Silveira 15 jun 2026, 18h16 | Atualizado em 15 jun 2026, 19h25
Geoglifo da Linha de Nazca, vertente do Espiral Tripla
Geoglifo da Linha de Nazca, vertente do Espiral Tripla (Francois LOCHON/Getty Images)
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Tesouro da era pré-hispânica é destruído no Peru Priorize VEJA no Google

Um geoglifo – desenho de grandes proporções feito no solo – pré-hispânico batizado de “Espiral Tripla” foi destruído, de acordo com o Ministério da Cultura do Peru. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 15, o órgão do país andino diz que o patrimônio cultural, localizado no norte do país, próximo à costa, foi vítima de grupos que o danificaram intencionalmente.

O “Espiral Tripla” possuía mais de mil anos e era “um valioso testemunho das sociedades que habitavam o litoral do Peru”, segundo a nota. O geoglifo fazia parte da Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo, no distrito de Laredo, na província de Trujillo, uma área que abrange 1.500 hectares e preserva vestígios de ocupação humana desde aproximadamente 11.000 anos atrás. Isso a torna um “espaço de especial importância para a pesquisa científica e a preservação” da cultura do Peru.

O Ministério da Cultura do Peru afirmou que a destruição do “Espiral Tripla” ocorreu dias após uma operação desmantelar grupos que haviam ocupado ilegalmente o sítio arqueológico, conduzida em coordenação com a Prefeitura do Distrito de Laredo e a Polícia. Durante a intervenção, foram removidas construções ilegais e houve o despejo de pessoas que ocupavam indevidamente o terreno.

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O comunicado diz que “a sequência de eventos sugere que este ataque foi uma retaliação aos esforços do Estado para recuperar e defender o patrimônio cultural.” Nesse sentido, o Ministério completa que “tomará todas as medidas administrativas, civis e criminais cabíveis”, o que inclui a incorporação de todas as evidências. 

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A nota é concluída com a intenção do órgão do país andino em “identificar e processar os responsáveis ​​por este ato”, assim como a solicitação para que “as investigações sejam conduzidas com a máxima celeridade para que este ataque não fique impune”. Por fim, o Ministério pede no texto para que as autoridades unam as forças com o objetivo de “combater o tráfico ilegal de terras e proteger” o “patrimônio cultural”.

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Ministério da Cultura
Patrimônio Cultural
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