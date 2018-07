Terremoto na Indonésia deixa 10 mortos, 40 feridos e vários danos

Pelo menos dez pessoas morreram, outras quarenta ficaram feridas e dezenas de prédios desmoronaram após o terremoto de 6,4 graus na escala Richter, seguido de réplicas, que sacudiu neste domingo a ilha de Lombok, na Indonésia. “O terremoto causou dez mortos, 40 feridos e dúzias de casas danificadas”, detalhou em comunicado o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

Oito vítimas, uma delas de nacionalidade malaia, foram registradas na região oriental de Lombok e as demais na faixa norte da ilha. Dos quarenta feridos, oito estão em estado grave, segundo a citada agência. As autoridades advertem que são dados provisórios e que podem aumentar à medida que o socorro chegue aos locais afetados e se consiga informação.

O terremoto, que teve pelo menos 60 réplicas, afetou também as vizinhas ilhas de Bali, destino turístico principal do país, e Sumbawa. Com 6,4 de magnitude, o tremor foi sentido cerca de dez segundos em Lombok, onde provocou cenas de pânico, enquanto moradores abandonavam suas casas no começo da manhã.

Na ilha de Bali, a oeste de Lombok, milhares de visitantes puderam sentir o terremoto, enquanto na parte ocidental de Sumbawa, a leste de Lombok, alguns prédios desabaram. Sutopo disse que o acesso ao vulcão Rinjani, uma das atrações turísticas de Lombok, foi fechado devido a deslizamentos de terra.

A Indonésia se assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica sacudida por cerca de 7.000 tremores por ano, a maioria moderada.