Terra possui quase 15% mais espécies de árvore do que se pensava

De acordo com um novo levantamento, o planeta conta com aproximadamente 73,3 mil espécies de árvores, 9 mil das quais ainda não foram descobertas. A estimativa foi feita por pesquisadores trabalhando em 90 países e com base em dados coletados a partir de 38 milhões de espécies.

O artigo que relata a descoberta foi publicado no periódico científico Proceedings of the National Academy of Sciences e concluiu que há cerca de 14% mais espécies de árvores na Terra do que a ciência acreditava. Estima-se ainda que um terço dos espécimes não descobertos sejam raros, ou seja, podem ser mais vulneráveis à ação humana.

O estudo apontou também que quatro em cada dez espécies desconhecidas estejam localizadas na América do Sul. A bacia do rio Amazonas deve ser um dos locais de maior interesse científico nesse sentido, segundo os cientistas.

Os cálculos foram feitos com base em algoritmos criados pelo matemático britânico Alan Turing, conhecido por ter solucionado as máquinas nazistas Enigma, usadas para transmitir informações de forma codificada, durante a Segunda Guerra Mundial. Sua pesquisa foi extremamente importante para a vitória final dos Aliados, que, com sua ajuda, conheciam de antemão a localização de ataques iminentes por parte dos nazistas.