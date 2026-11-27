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Uma tempestade geomagnética de intensidade fraca deve atingir a Terra nesta sexta-feira. O fenômeno, classificado como G1 pela NOAA, pode causar pequenas oscilações em redes elétricas e satélites, além de gerar auroras polares. Entenda a origem do evento e quais regiões serão afetadas.

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Uma tempestade geomagnética de intensidade fraca está prevista para esta sexta-feira, 27, quando uma corrente de partículas liberadas pelo Sol deve alcançar a Terra. O evento pode provocar perturbações passageiras no campo magnético terrestre, mas não deve causar transtornos relevantes. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) enquadrou o episódio na categoria G1, a mais baixa de sua escala de intensidade.

A origem do fenômeno está em um buraco coronal, área da atmosfera solar em que o campo magnético permite que partículas escapem em direção ao espaço. Desse local partem fluxos de vento solar que, ao chegar ao entorno da Terra, interagem com a magnetosfera — região que envolve o planeta e é influenciada por seu campo magnético. Essa interação pode desencadear uma tempestade geomagnética.

Mesmo em episódios de baixa intensidade, essa atividade pode produzir efeitos sobre infraestruturas tecnológicas. Para tempestades G1, a NOAA aponta a possibilidade de pequenas variações na distribuição de energia elétrica e alterações discretas no funcionamento de satélites. A classificação, no entanto, indica que eventuais consequências devem ser pontuais, sem risco previsto de grandes interrupções.

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Outro efeito associado às tempestades geomagnéticas é o surgimento de auroras boreais e austrais. As luzes aparecem quando partículas energéticas de origem solar colidem com gases presentes na atmosfera, liberando energia na forma de brilho colorido. A ocorrência é mais comum em áreas próximas aos polos, onde as condições favorecem a interação entre essas partículas e o campo magnético terrestre.

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A previsão para esta sexta-feira aponta maior possibilidade de ocorrência em regiões acima de 60 graus de latitude geomagnética, faixa que abrange áreas próximas aos polos. Isso significa que o fenômeno não deve ser visível no Brasil, que está situado em latitudes muito mais baixas. A distribuição das auroras depende, entre outros fatores, da intensidade da tempestade: quanto mais forte a perturbação, maior pode ser a distância alcançada pelos fenômenos luminosos em relação às regiões polares.

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A escala da NOAA reúne cinco níveis de atividade geomagnética. A categoria G1 indica eventos fracos, seguida por G2, de intensidade moderada; G3, forte; G4, severa; e G5, extrema. A classificação considera o grau de perturbação provocado no campo magnético da Terra.

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Nas categorias mais elevadas, as tempestades podem comprometer o funcionamento de sistemas de navegação por satélite, afetar comunicações por rádio e provocar problemas em redes de transmissão de eletricidade. A maior intensidade também amplia as chances de observação de auroras em localidades de latitudes mais baixas, onde elas são menos frequentes.