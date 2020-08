Temperatura mais alta da história pode ter sido registrada nos EUA

Os Estados Unidos podem ter registrado a maior temperatura já detectada de forma confiável na história do planeta. A marca de 54,4°C aconteceu no domingo 16, durante uma onda de calor que avança sobre a costa oeste do país, mas ainda é preliminar. O dado será verificado pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA e só depois o recorde poderá ser confirmado.

A marca teria sido batida no Parque Nacional do Vale da Morte, parque da Califórnia. Até agora, o recorde oficial era de 54°C, registrado no mesmo local. Embora temperaturas mais altas já tenham sido relatadas, nenhuma delas foi totalmente legitimada por um órgão confiável.

Em 1931, a temperatura de 55°C foi atingida na Tunísia. Contudo, especialistas afirmam haver graves problemas de credibilidade no registro da marca. Um pouco antes, em 1913, o Parque Nacional do Vale da Morte chegou a 56,6°C — leitura que também não foi oficializada.

É importante lembrar que, devido ao agravamento do aquecimento global causado pelas atividades humanos, a quebra de recordes de temperatura tem se tornado cada vez mais comum. Ainda no começo de 2020, por exemplo, o continente antártico chegou aos 20°C pela primeira vez na história, preocupando cientistas e leigos.