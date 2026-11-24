A Lua estará mais próxima da Terra nesta terça-feira, 24, em um fenômeno conhecido como superlua. Quando a lua cheia coincide com o período de maior aproximação entre os dois corpos celestes, o satélite natural pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que o habitual. A observação, porém, dependerá das condições meteorológicas, que devem dificultar a contemplação em algumas regiões do país.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todas as capitais do Sudeste, Centro-Oeste e Sul devem registrar muitas nuvens durante a noite, o que pode prejudicar a observação. No Norte, Boa Vista, em Roraima, é a única capital sem previsão de nebulosidade intensa. Já no Nordeste, a expectativa de céu mais aberto nas capitais deve proporcionar condições mais favoráveis para contemplar o fenômeno.

Neste ciclo, a lua cheia ocorreu pouco antes do meio-dia desta terça-feira, enquanto o perigeu — ponto da órbita em que a Lua fica mais próxima da Terra — está previsto para quarta-feira, 25, pouco depois das 18 horas. Pelo critério adotado pelo Observatório Nacional (ON), o fenômeno não se enquadra na categoria, já que a distância entre os dois corpos celestes no momento do plenilúnio foi de 360.768 quilômetros, acima do limite de 360.000 quilômetros estabelecido pela instituição. A classificação, porém, não é consensual, já que o termo superlua não possui uma definição astronômica oficial e pode variar conforme o critério adotado.