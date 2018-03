Stephen Hawking: a incrível coincidência sobre morte e nascimento

Stephen Hawking, o físico britânico que popularizou os mistérios da ciência a milhões de leitores e desenvolveu estudos pioneiros sobre o universo, morreu nesta quarta-feira, aos 76 anos, em sua residência em Cambridge, na Grã-Bretanha. Hawking nasceu em Oxford, na Inglaterra, em 8 de janeiro de 1942 – exatamente o dia do aniversário de 300 anos da morte de Galileu Galilei (1564-1642), e morre no dia em que nasceu outro brilhante físico Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Formado em Física na Universidade de Oxford, tornou-se pesquisador da Universidade de Cambridge, em cosmologia – a ciência que estuda o Universo em sua totalidade, envolvendo sua origem e sua evolução.

Nos anos em que se dedicou a estudar as leis fundamentais que governam o cosmos, Hawking propôs que se o Universo teve um início – o Big Bang -, provavelmente terá um fim. Trabalhando com o cosmólogo Roger Penrose, ele demonstrou que a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein leva a concluir que o espaço-tempo, iniciado no Big Bang, chegaria ao fim com os buracos negros. A tese implica que a teoria de Einstein e a teoria quântica devem estar conectadas – algo controverso até hoje.

Utilizando as duas teorias, em 1974, Hawking teorizou que, por causa dos efeitos quânticos, os buracos negros não são totalmente “negros”, mas deveriam emitir um tipo de radiação, contradizendo a ideia de que nada poderia escapar desses corpos celestes.

A ideia de Hawking partia do princípio de que, graças ao caráter aleatório da teoria quântica, não seria possível a existência do vazio absoluto no Universo. Mesmo o vácuo espacial teria flutuações em seus campos energéticos, fazendo com que pares de fótons aparecessem continuamente, destruindo-se mutuamente logo em seguida.

Mas esses “fótons virtuais” poderiam se tornar partículas reais, caso o horizonte de eventos de um buraco negro os separasse antes que eles aniquilassem um ao outro. Assim, um fóton seria tragado pelo horizonte de eventos e o outro seria liberado no espaço. Essa seria a “radiação Hawking”, emitida pelo buraco negro.

Em 2014, Hawking revisou sua teoria de forma surpreendente, ao escrever que “não existem buracos negros”. Não existem, pelo menos, da maneira que os cosmólogos os compreendem tradicionalmente.

Sua nova teoria descartou a existência de um “horizonte de eventos”, o ponto do qual nada pode escapar. Em vez disso, ele propôs a existência de um “horizonte aparente”, que seria alterado de acordo com as mudanças quânticas no buraco negro. A teoria permanece controversa.

Seu primeiro livro a se tornar popular foi “Uma Breve História do Tempo: do Big Bang aos Buracos Negros”, lançado em 1988. Na obra, Hawking procurou divulgar ao grande público questões fundamentais sobre o nascimento e a morte do Universo. Desde então, o cientista publicou vários outros livros de divulgação, como “O Universo em uma Casca de Noz”, “O Fim da Física”, “Os Gênios da Física: Sobre os Ombros de Gigantes” e “Uma Brevíssima História do Tempo”.

Conhecido mundialmente por seus populares livros de divulgação científica – como o best seller “Uma Breve História do Tempo” – Hawking também chamava a atenção pelo contraste entre sua vitalidade intelectual e sua fragilidade física.

1. Stephen Hawking zoom_out_map 1 /22 O físico britânico Stephen Hawking durante uma entrevista na cidade de Orlando, na Flórida - 25/04/2007 (Charles W Luzier/Reuters) O físico britânico Stephen Hawking durante uma entrevista na cidade de Orlando, na Flórida - 25/04/2007

2. Stephen Hawking zoom_out_map 2 /22 O professor Stephen Hawking é visto durante sua chegada ao Cambridge Union, no condado de Cambridgeshire, Inglaterra - 21/11/2017 (Chris Williamson/Getty Images) O professor Stephen Hawking é visto durante sua chegada ao Cambridge Union, no condado de Cambridgeshire, Inglaterra - 21/11/2017

3. Stephen Hawking zoom_out_map 3 /22 O presidente da Microsoft, Bill Gates, acompanhado pelo vice-chanceler da Universidade de Cambridge, professor Alec Broers, conhece o professor Stephen Hawking durante uma visita ao campus, na Inglaterra - 07/10/1997 (STR/Reuters) O presidente da Microsoft, Bill Gates, acompanhado pelo vice-chanceler da Universidade de Cambridge, professor Alec Broers, conhece o professor Stephen Hawking durante uma visita ao campus, na Inglaterra - 07/10/1997

4. Stephen Hawking zoom_out_map 4 /22 Stephen Hawking assiste à Iniciativa de Exploração do Novo Espaço "Breakthrough Starshot" realizada no One World Observatory, em Nova York - 12/04/2016 (Gary Gershoff/WireImage/Getty Images) Stephen Hawking assiste à Iniciativa de Exploração do Novo Espaço "Breakthrough Starshot" realizada no One World Observatory, em Nova York - 12/04/2016

5. Stephen Hawking zoom_out_map 5 /22 O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, conversa com o físico e teórico Stephen Hawking no escritório da Fundação Mandela, em Joanesburgo - 15/05/2008 (Pool/Reuters) O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, conversa com o físico e teórico Stephen Hawking no escritório da Fundação Mandela, em Joanesburgo - 15/05/2008

6. Stephen Hawking zoom_out_map 6 /22 A Rainha Elizabeth, da Grã-Bretanha, cumprimenta Stephen Hawking durante uma recepção da instituição de caridade Leonard Cheshire Disability, no Palácio de São Tiago, em Londres - 29/05/2014 (Jonathan Brady/Pool/Reuters) A Rainha Elizabeth, da Grã-Bretanha, cumprimenta Stephen Hawking durante uma recepção da instituição de caridade Leonard Cheshire Disability, no Palácio de São Tiago, em Londres - 29/05/2014

7. Stephen Hawking zoom_out_map 7 /22 O físico Stephen Hawking posa para foto em Cambridge - 09/12/2014 (Andrew Cowie/AFP) O físico Stephen Hawking posa para foto em Cambridge - 09/12/2014

8. Stephen Hawking zoom_out_map 8 /22 O físico Stephen Hawking recebe bênção do Papa Bento XVI no Vaticano - 31/10/2008 (Osservatore Romano/Reuters) O físico Stephen Hawking recebe bênção do Papa Bento XVI no Vaticano - 31/10/2008

9. Stephen Hawking zoom_out_map 9 /22 O físico britânico Stephen Hawking participa de evento em Nova York - 12/04/2016 (Lucas Jackson/Reuters) O físico britânico Stephen Hawking participa de evento em Nova York - 12/04/2016

10. Stephen Hawking zoom_out_map 10 /22 O físico britânico Stephen Hawking - 16/12/2015 (Toby Melville/Reuters) O físico britânico Stephen Hawking - 16/12/2015

11. Stephen Hawking zoom_out_map 11 /22 Stephen Hawking e sua esposa Elaine Mason, no dia do matrimônio, realizado na igreja de St. Barnabus - 16/09/1995 (Russell Boyce/Reuters) Stephen Hawking e sua esposa Elaine Mason, no dia do matrimônio, realizado na igreja de St. Barnabus - 16/09/1995

12. Stephen Hawking zoom_out_map 12 /22 O físico Stephen Hawking recebe medalha presidencial de Barack Obama - 12/08/2009 (Jewel Samad/AFP) O físico Stephen Hawking recebe medalha presidencial de Barack Obama - 12/08/2009

13. Stephen Hawking zoom_out_map 13 /22 Stephen Hawking chega para a premiere do filme ' A Teoria de Tudo' , em Londres - 09/12/2014 (Andrew Winning/Reuters) Stephen Hawking chega para a premiere do filme ' A Teoria de Tudo' , em Londres - 09/12/2014

14. Desde 1985, Stephen Hawking fala por meio de um sintetizador de voz, que diz as palavras registradas em um computador. Isso acontece por causa de uma doença degenerativa que causou a paralisia quase completa do seu corpo zoom_out_map 14 /22 Desde 1985, Stephen Hawking fala por meio de um sintetizador de voz, que diz as palavras registradas em um computador. Isso acontece por causa de uma doença degenerativa que causou a paralisia quase completa do seu corpo (Divulgação/VEJA) Desde 1985, Stephen Hawking fala por meio de um sintetizador de voz, que diz as palavras registradas em um computador. Isso acontece por causa de uma doença degenerativa que causou a paralisia quase completa do seu corpo

15. Stephen Hawking com suas irmãs Philippa e Mary zoom_out_map 15 /22 Desde 1985, Stephen Hawking fala por meio de um sintetizador de voz, que diz as palavras registradas em um computador. Isso acontece por causa de uma doença degenerativa que causou a paralisia quase completa do seu corpo (Divulgação/VEJA) Stephen Hawking com suas irmãs Philippa e Mary

16. Stephen Hawking no dia do casamento com sua primeira esposa, Jane Hawking zoom_out_map 16 /22 Stephen Hawking no dia do casamento com sua primeira esposa, Jane Hawking (Divulgação/VEJA) Stephen Hawking no dia do casamento com sua primeira esposa, Jane Hawking

17. Stephen Hawking posa orgulhoso ao lado de sua bicicleta zoom_out_map 17 /22 Stephen Hawking posa orgulhoso ao lado de sua bicicleta (Divulgação/VEJA) Stephen Hawking posa orgulhoso ao lado de sua bicicleta

18. Em seus dias de estudante na Universidade de Oxford, Hawking era timoneiro do barco dos colegas de faculdade zoom_out_map 18 /22 Em seus dias de estudante na Universidade de Oxford, Hawking era timoneiro do barco dos colegas de faculdade (Divulgação/VEJA) Em seus dias de estudante na Universidade de Oxford, Hawking era timoneiro do barco dos colegas de faculdade

19. Stephen Hawking com suas irmãs nos degraus do trailer da família zoom_out_map 19 /22 Stephen Hawking com suas irmãs nos degraus do trailer da família (Divulgação/VEJA) Stephen Hawking com suas irmãs nos degraus do trailer da família

20. Stephen, segurando o lenço branco, comemorando com os amigos do clube de remo zoom_out_map 20 /22 Stephen, segurando o lenço branco, comemorando com os amigos do clube de remo (Divulgação/VEJA) Stephen, segurando o lenço branco, comemorando com os amigos do clube de remo

21. Stephen Hawking é conhecido pelo trabalho em buracos-negros. Ele também escreveu o livro Uma Breve História do Tempo (1988), que descreve conceitos complexos de maneira simples zoom_out_map 21 /22 Stephen Hawking é conhecido pelo trabalho em buracos-negros. Ele também escreveu o livro Uma Breve História do Tempo (1988), que descreve conceitos complexos de maneira simples (Emilio Segre Visual Archive/American Institute of Physics/Science Photo Library/VEJA) Stephen Hawking é conhecido pelo trabalho em buracos-negros. Ele também escreveu o livro Uma Breve História do Tempo (1988), que descreve conceitos complexos de maneira simples

22. Stephen Hawking experimenta ambiente de gravidade zero no dia 26 de abril de 2007 durante um voo acima do Oceano Atlântico. O físico voou por duas horas em uma aeronave modificada zoom_out_map 22/22 Stephen Hawking experimenta ambiente de gravidade zero no dia 26 de abril de 2007 durante um voo acima do Oceano Atlântico. O físico voou por duas horas em uma aeronave modificada (Divulgação/VEJA) Stephen Hawking experimenta ambiente de gravidade zero no dia 26 de abril de 2007 durante um voo acima do Oceano Atlântico. O físico voou por duas horas em uma aeronave modificada

Com Estadão Conteúdo