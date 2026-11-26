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Os Estados Unidos autorizaram a SpaceX a lançar 1 milhão de satélites para erguer um data center espacial focado em inteligência artificial. Enquanto Elon Musk exalta o uso de energia solar e a economia de recursos terrestres, cientistas alertam para graves impactos na observação astronômica.

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A Comissão Federal de Comunicação (FCC) dos Estados Unidos autorizou nesta quinta-feira, 26, o lançamento de um milhão de satélites da SpaceX, empresa espacial privada do homem mais rico do mundo, Elon Musk, para que a empresa siga com seu projeto de instalar um data center (centro de dados) na órbita terrestre. Organizações científicas chamaram a atenção para os perigos que o feito pode causar globalmente.

A ideia da empresa de Musk é criar uma constelação de satélites (conceito já existente entre empresas do tipo) que serviriam como computadores interligados, capazes de agir como um centro de dados espacial. Os trabalhos do possível data center espacial seriam voltados para rodar modelos de inteligência artificial. A alimentação de energia dos satélites seria feita por energia solar.

Musk acredita que há pontos positivos na inserção da tecnologia espacial. Para ele, a baixa temperatura do vácuo no espaço tira de cena a necessidade de refrigeração dos data centers (grande gasto de água em terra) e a captação de energia solar retira o peso que instalações como essas imprimem nas redes de energia de nações. Nos dias atuais, o gasto energético de todos os data centers dos EUA, por exemplo, chega a equivaler à energia utilizada por um país inteiro, como a Tailândia, de acordo com relatório do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley.

Preocupação da ciência

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400;”>Agora, com a aprovação do governo americano, o projeto de Musk passou de uma possibilidade para uma preocupação efetiva para a ciência. O fato é que, na astronomia, a observação estelar precisa de escuridão suficiente para que apenas a iluminação das estrelas apareça nas imagens. Quando há um satélite no meio das coisas, os pesquisadores acabam por sofrer com imagens falhas e complicadas de se analisar.

Após o anúncio, o Observatório Europeu do Sul (ESO) publicou uma nota oficial em que argumenta contra o projeto e aponta seus erros e perigos para a ciência. “Aprovado, o projeto não só terá consequências desastrosas para a astronomia, como também alterará de forma fundamental o céu noturno para todas as pessoas no planeta”, explica a organização.

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Para eles, apesar de as empresas de satélites terem trabalhado para tornar suas máquinas menos brilhosas, “só o grande número de satélites aprovados nesse projeto significa que o número total de linhas nas imagens chegará a um nível além do possível de mitigar”, afirma o ESO. “Além da astronomia, um milhão de satélites geram ruído, o que impacta comunicações de rádio, poluem a atmosfera dos múltiplos lançamentos e acumulam coisas na órbita baixa da Terra, o que aumenta os riscos de colisões em cadeia enormes”, explicam.