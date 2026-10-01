SpaceX lança missão mais rápida para estação espacial

Ler Resumo





A SpaceX lançou a missão Crew-13 à Estação Espacial Internacional, marcando a história com a comandante Jessica Watkins, a primeira mulher negra a liderar uma viagem espacial. A bordo do Falcon 9, a tripulação fará a viagem mais rápida até a ISS e um dos astronautas será pai enquanto estiver em órbita. Descubra os detalhes desta jornada inovadora e os desafios superados pelos tripulantes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A SpaceX lançou nesta quinta, 1, a missão Crew-13 rumo à Estação Espacial Internacional (ISS). Os quatro astronautas à bordo do foguete Falcon 9 partiram de Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos e substituirão outros quatro que estão na ISS. Entre os tripulantes, a comandante Jessica Watkins se torna a primeira mulher negra a liderar uma missão espacial e Joshua Kutryk o quarto a estar no espaço durante o nascimento do filho.

A viagem da Crew-13 será a mais rápida da empresa de Elon Musk até a estação espacial, com aproximadamente 8 horas. Depois da chegada, os astronautas ficarão por seis meses na ISS. É a 13ª missão da SpaceX para a Nasa, sem contar com um primeiro teste realizado em 2020.

A pioneira comandante Watkins viaja ao espaço pela segunda vez. A geologista, que ajudou no projeto do rover Curiosity, ficou na estação espacial em 2022. Os outros três membros da equipe são novatos no espaço: o americano Luke Delaney da Nasa, o russo Sergey Teteryatnikov e o canadense Joshua Kutryk. O quarteto substituirá Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot e Andrey Fedyaev, da Crew-12, que estão desde fevereiro na estação.

Continua após a publicidade

O especialista de missão Joshua Kutryk também tem outra novidade à caminho: seu quarto filho. Sua companheira está grávida e tem previsão de dar à luz em novembro, enquanto o pai estará no espaço.

Continua após a publicidade

Antes do canadense, outros três astronautas passaram pela experiência. Em 1991, a filha do astronauta austríaco Franz Viehbock nasceu horas depois do lançamento, mas o pai só foi informado no dia seguinte. Em 2004, a Nasa providenciou um sinal de frequência de rádio entre a estação espacial e o hospital para o astronauta Mike Fincke acompanhar o nascimento da filha. Cinco anos depois, Randy Bresnik conversou com a esposa por telefone durante o parto.