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Ciência

SpaceX lança missão mais rápida para estação espacial

Jessica Watkins se torna primeira mulher negra a comandar missão; astronauta especialista acompanhará do espaço nascimento do filho

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 15h43 | Atualizado em 1 out 2026, 15h43
Um foguete branco e preto decola, com chamas e fumaça laranja e branca saindo da base, entre torres de lançamento e estruturas metálicas. Ao fundo, céu claro e duas cúpulas brancas de radar. Folhagem verde em primeiro plano desfocada
Um foguete Falcon 9 e uma espaçonave Dragon da SpaceX decolam da Estação Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, transportando os astronautas Jessica Watkins, Luke Delaney, o canadense Joshua Kutryk e o russo Sergey Teteryatnikov - (Justin Sullivan/Getty Images)
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A SpaceX lançou nesta quinta, 1, a missão Crew-13 rumo à Estação Espacial Internacional (ISS). Os quatro astronautas à bordo do foguete Falcon 9 partiram de Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos e substituirão outros quatro que estão na ISS. Entre os tripulantes, a comandante Jessica Watkins se torna a primeira mulher negra a liderar uma missão espacial e Joshua Kutryk o quarto a estar no espaço durante o nascimento do filho. 

A viagem da Crew-13 será a mais rápida da empresa de Elon Musk até a estação espacial, com aproximadamente 8 horas. Depois da chegada, os astronautas ficarão por seis meses na ISS. É a 13ª missão da SpaceX para a Nasa, sem contar com um primeiro teste realizado em 2020.

A pioneira comandante Watkins viaja ao espaço pela segunda vez. A geologista, que ajudou no projeto do rover Curiosity, ficou na estação espacial em 2022. Os outros três membros da equipe são novatos no espaço: o americano Luke Delaney da Nasa, o russo Sergey Teteryatnikov e o canadense Joshua Kutryk. O quarteto substituirá Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot e Andrey Fedyaev, da Crew-12, que estão desde fevereiro na estação.

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O especialista de missão Joshua Kutryk também tem outra novidade à caminho: seu quarto filho. Sua companheira está grávida e tem previsão de dar à luz em novembro, enquanto o pai estará no espaço.

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Antes do canadense, outros três astronautas passaram pela experiência. Em 1991, a filha do astronauta austríaco Franz Viehbock nasceu horas depois do lançamento, mas o pai só foi informado no dia seguinte. Em 2004, a Nasa providenciou um sinal de frequência de rádio entre a estação espacial e o hospital para o astronauta Mike Fincke acompanhar o nascimento da filha. Cinco anos depois, Randy Bresnik conversou com a esposa por telefone durante o parto.

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