Site de hipnose promete apagar lembranças de série

A Samsung e a HBO acabam de lançar um site que promete apagar todas as lembranças de uma determinada série da mente do usuário, utilizando apenas uma sessão de 23 minutos de hipnose. Batizada de Unspoil me, a iniciativa faz parte de uma campanha da Samsung na Suécia para dar ao espectador a chance de esquecer seu programa favorito só para revê-lo com a emoção da primeira vez. A página foi desenvolvida sob a supervisão dos hipnólogos Ulf Sandström e Fredrik Praesto e pode ser acessada para esquecer qualquer série, filme, programa ou vídeo a que o usuário tenha assistido. “Você não vai esquecer nada que não queira”, assegura o portal, afirmando que o procedimento não afetará memórias que não são relacionadas ao programa escolhido.

Para se submeter ao processo de hipnose, o usuário deve escolher qual série ele quer esquecer. É importante que isso seja feito antes de dar início ao procedimento, pois os especialistas vão pedir que o usuário se lembre de situações em que assistia ao programa em questão. Depois, ao clicar em “go to hypnosis” na página inicial, ele deve seguir todas instruções do hipnólogo, que estão disponíveis em inglês e em sueco.

O site adverte que não é garantido que o experimento digital dê certo com todos os usuários. Para que a hipnose funcione, a pessoa não pode interrompê-la ou se distrair com coisas ao redor. Por isso, os especialistas recomendam usar fones de ouvido e permanecer em um local onde ela sabe que não será incomodada.

Também é aconselhável que, após concluir a hipnose, o usuário tenha uma noite de sono antes de assistir à série que tentou esquecer. Isso, segundo as instruções do portal, fará seu cérebro assimilar a hipnose e “integrá-la” ao resto do seu corpo. Caso o usuário deseje apagar da memória outras séries, é possível repetir o procedimento.

Os desenvolvedores advertem que pessoas que sofram de doenças mentais ou epilepsia não devem utilizar a ferramenta. Além disso, para dar início ao processo, é preciso ter mais de 18 anos e assegurar que entende os efeitos da hipnose antes de começar.

Como funciona a hipnose?

A hipnose, na vida real, é muito diferente daquela retratada nos filmes e possui grande respaldo científico em relação à sua eficácia. Poucos estudos investigam sua capacidade de apagar ou não um fato da memória, como pretende a Samsung – mas sabe-se que técnicas de hipnose clínica são amplamente utilizadas em consultórios médicos ou odontológicos e até em sessões de terapia. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, a prática pode ser usada como um método natural para tratar dor, depressão, ansiedade e fobias.

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o “transe” provocado em uma sessão de hipnose não é um estado de distração, e sim de extrema concentração e relaxamento. A sensação é a mesma de quando estamos “sonhando acordados” ou quando ficamos tão focados em um livro, por exemplo, que esquecemos do mundo ao redor. O que a hipnose faz, basicamente, é trazer a atenção do indivíduo para um ponto específico e fazer ele se concentrar tão intensamente que o cérebro não dá importância para outros elementos do entorno, como a dor, por exemplo.

De acordo com a associação, a hipnose foi muito utilizada durante a II Guerra Mundial. Na falta de remédios, os médicos hipnotizavam soldados feridos antes de amputar algum membro.

Além disso, estudos mais recentes têm indicado benefícios da prática antes, durante e depois de cirurgias. Uma equipe de psicólogos da Escola de Medicina da Universidade do Monte Sinai, nos Estados Unidos, testou eficácia de sessões diárias de 15 minutos de hipnose em 200 pacientes com câncer de mama. Os resultados, publicados em 2007 na revista científica Journal of the National Cancer Institute, indicam que os participantes que foram submetidos à técnica apresentaram menos dor, náusea, fadiga e desconfortos durante o período pós-operatório. Eles também tomaram menos analgésicos e sedativos antes da cirurgia, levando a uma economia de 772 dólares (2.478 reais) por paciente.

Apesar de a maioria dos estudos avaliar os benefícios da hipnose para o controle da dor, a Associação Americana de Psicologia ressalta que existem outras vantagens. As pessoas podem aprender técnicas de auto-hipnose para melhorar o sono, a saúde mental e o bem-estar. Esse efeito pode, ainda, ser potencializado com a ajuda de outras técnicas, como terapia cognitivo-comportamental.