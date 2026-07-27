Show duplo de meteoros será ofuscado pela Lua

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Duas chuvas de meteoros, Delta Aquáridas do Sul e Alfa Capricornídeas, atingem o pico nesta semana. O evento duplo será ofuscado pela Lua cheia, mas a Alfa Capricornídeas pode se destacar por seus meteoros mais luminosos. O Brasil é ideal para a Delta Aquáridas. Prepare-se para observar entre 1h e o amanhecer.

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Dois fenômenos do Sistema Solar acontecem nesta semana nos mesmos dias, o que é incomum. As chuvas de meteoros Delta Aquáridas do Sul e Alfa Capricornídeas atingem o pico de atividade nas madrugadas de quinta-feira, 30, e sexta-feira, 31. Mas o show em dose dupla será ofuscado pelo calendário lunar. Ambas chegam ao auge apenas um dia após a Lua cheia. Como o satélite permanece extremamente brilhante por cerca de três dias, sua luminosidade vai ofuscar os meteoros mais fracos, fazendo com que apenas os riscos mais luminosos sejam facilmente visíveis.

O Brasil está entre os melhores lugares do planeta para observar a Delta Aquáridas do Sul, que é uma das principais chuvas de meteoros visíveis no Hemisfério Sul. O evento é um espetáculo anual, provocado pelo encontro da Terra com a trilha de poeira deixada pelo cometa 96P/Machholz. Quando esses minúsculos fragmentos penetram na atmosfera a mais de 40 quilômetros por segundo, queimam pelo atrito com o ar e dão origem aos riscos brilhantes popularmente conhecidos como estrelas cadentes. O nome da chuva vem da constelação de Aquário, de onde os meteoros parecem irradiar, embora possam ser observados em diferentes partes do céu.

Mas é a Alfa Capricornídeas que tende a “sobreviver” melhor ao brilho da Lua, porque seus meteoros costumam ser muito mais luminosos. Apesar de ser menos intensa, produzindo apenas cinco a dez meteoros por hora, eu costuma gerar grandes “bolas de fogo”, resultado da entrada na atmosfera de fragmentos relativamente maiores deixados pelo cometa 169P/NEAT. Por isso, mesmo com poucos meteoros, o espetáculo costuma impressionar e pode até se destacar mais do que a Delta Aquáridas nas condições deste ano.

A dica localizá-las, as duas constelações ficam voltadas para o leste e o sudeste durante a primeira metade da madrugada e vão ganhando altura no céu conforme as horas passam. O melhor horário para observação é entre 1h e o amanhecer, quando Aquário e Capricórnio estão mais altos no horizonte.

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Como encontrar Capricórnio

É a mais fácil das duas constelações. Procure uma figura que lembra um triângulo achatado ou a ponta de uma flecha. Ela aparece primeiro no horizonte sudeste. Embora não possua estrelas muito brilhantes, seu formato é relativamente característico.

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Como encontrar Aquário

Aquário fica logo a leste de Capricórnio (mais à esquerda para quem olha em direção ao leste). É uma constelação mais espalhada, sem um desenho muito evidente. A estrela Delta Aquarii, que dá nome à chuva de meteoros, não se destaca a olho nu.