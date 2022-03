Satélite capta a mais espetacular explosão solar já registrada

O Solar Orbiter, satélite desenvolvido em parceria entre a Agência Espacial Europeia e a Nasa, captou a mais espetacular explosão solar já registrada em uma única imagem. A fotografia mostra como a proeminência solar se entende por milhares de quilômetros no espaço.

As proeminências solares são grandes estruturas em formato de laço, compostas por um campo magnético que mantêm concentrações bastante densas de plasma solar suspensas acima da superfície do Sol. Ela são normalmente associadas a emissões coronais de massa, assim chamadas pois acontecem na coroa do sol e projetam partículas de energia. Se essas emissões chegam à superfície terrestre, elas podem causar tempestades geomagnéticas que afetam telecomunicações e outras tecnologias.

A imagem foi captada pelo ‘Full Sun Imager’ (FSI), ou gerador de imagens de sol pleno, do instrumento de sensoriamento remoto solar conhecido como Extreme Ultraviolet Imager (EUI) do Solar Orbiter. O FSI foi projetado para observar o disco solar completo, mesmo durante passagens próximas do Sol. Por isso a imagem é tão surpreendente. Outras tecnologias como a sonda Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) já captaram esse tipo de atividade solar, mas nunca em um único campo de visão junto com o disco solar.

A explosão foi tamanha que até sondas e satélites que não estudam o Sol sentiram seu impacto. Esse tipo de atividade mostra a imprevisibilidade da estrela. E também a importância de estudar, compreender e monitorar o comportamento solar como forma de proteger a Terra de explosões violentas que podem ter consequências em nossa vida cotidiana.