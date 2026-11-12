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Ciência

Sangue de tamanduás e antas da Amazônia já tem microplásticos, segundo novo estudo

Pesquisa da Nature analisou o sangue de animais que vivam até 100 km de instalações humanas

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 17h31
Tamanduá-bandeira adulto, com pelagem preta e cinza, atravessando uma estrada asfaltada com duas faixas amarelas contínuas. O animal tem focinho longo e cauda volumosa, com vegetação verde ao fundo
 (Luiz Filipe Mendes/Reprodução)
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Microplásticos foram identificados no sangue de tamanduás e antas da floresta amazônica, segundo um novo estudo publicado na revista Nature. De 47 animais analisados, os pesquisadores encontraram traços de microplásticos em ao menos 43 deles. O estudo, com participação de cientistas brasileiros, analisou espécimes que viviam a mais de 65 quilômetros de distância de qualquer construção humana. 

A equipe responsável pelo estudo contou com pesquisadores internacionais e brasileiros — esses de instituições como o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira (INCAB), o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) e a Universidade Federal do ABC (UFABC). Com a ajuda de imagens de satélite, o grupo analisou a região em que os animais estudados viviam e sua proximidade com espaços humanos. Através da análise de seu sangue, eles concluíram que as antas e tamanduás que viviam mais próximos da civilização tinham mais microplásticos.

Os microplásticos são pedaços minúsculos de plástico, com menos de 5 milímetros de comprimento. Com sua degradação, eles podem se tornar cada vez menores, e conseguem até mesmo ficar suspensos na atmosfera, atravessar a corrente sanguínea, além de serem carregados pela chuva, vento e outros meios. Eles já foram encontrados na vida selvagem terrestre em outros momentos.

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Com a orientação da pesquisadora Marcia de Almeida Monteiro Melo Ferraz, líder do estudo, os cientistas analisaram as amostras de sangue de 26 antas e 21 tamanduás-bandeira. Os animais vieram da Amazônia, Cerrado e Pantanal, e foram analisados entre fevereiro de 2021 e novembro de 2022. 

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Segundo a pesquisa, a média de concentração de microplásticos no sangue dos animais ficou em 73,8 partículas por mililitro de sangue. Os animais mais próximos da humanidade tinham concentrações maiores, mas aqueles até 65 km distantes, e até mesmo os que viviam a mais de 100 quilômetros de um centro de tratamento de resíduos também tinham microplásticos. 

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