Saiba como gatos estão matando lontras na Califórnia

No estado americano da Califórnia, muitas lontras-marinhas estão sendo encontradas mortas. De acordo com estudos, a causa de parte significativa dessas mortes é a toxoplasmose, doença normalmente transmitida por felinos. O parasita causador da enfermidade, chamado Toxoplasma gondii, entra pela boca do animal e alcança seu cérebro, onde causa inchaço, fraqueza, convulsões e morte.

O micro-organismo contribuiu para a morte de 8% das lontras encontradas mortas nos últimos 17 anos. No entanto, faltava determinar de onde vinha o parasita. Um estudo, publicado no periódico científico Royal Society, sanou a dúvida, afirmando que são os gatos domésticos os maiores responsáveis pelo contágio.

É nos felinos que o parasita da toxoplasmose mais se reproduz. Infectado, o gato chega a expelir fezes com milhões desses micro-organismos malignos, os quais podem contaminar a água e o solo nos arredores do local onde o animal evacuou. Assim, o Toxoplasma gondii chega ao mar, onde infesta as águas e a vida marinha.

De acordo com a pesquisa, que investigou 135 lontras-marinhas mortas entre 1998 e 2015, parasitas vindos de gatos e outros felinos, como linces, são a principal fonte de até 12 das infecções mais letais encontradas nas lontras-marinhas

A indicação dos cientistas é a de que os gatos domésticos sejam mantidos dentro de casa, para evitar o contágio. Outra sugestão é que suas fezes sejam coletadas em saquinhos, em vez de jogadas em vasos sanitários, como modo de diminuir a transmissão.