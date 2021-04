Rússia pretende deixar Estação Espacial Internacional

De acordo com o chefe da agência espacial Roscosmos, a Rússia está pronta para começar a construir sua própria estação espacial e deixar a Estação Espacial Internacional. A ideia é colocá-la em órbita até 2030, caso o presidente Vladimir Putin conceda permissão.

O projeto colocaria fim a mais de duas décadas de cooperação com diversos países, entre eles os Estados Unidos, a bordo da Estação Espacial Internacional. “Existe a vontade de dar um novo passo no mundo da exploração espacial”, afirmou o chefe da Roscosmos, Dmitry Rogozin. O político russo Yuri Borisov afirmou a emissoras nacionais no final de semana que Moscou anunciaria sua saída da EEI a partir de 2025.

Rogozin declarou ainda que a estação russa, diferentemente da Estação Espacial Internacional, provavelmente não estará sempre tripulada, uma vez que sua órbita colocará os astronautas tripulantes em maior risco de radiação. Ainda assim, haverá visitas de astronautas, além de uso de robôs e inteligência artificial. “Se você quer algo bem-feito, faça você mesmo”, disse Rogozin.