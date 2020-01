Reinauguração de base brasileira na Antártica é adiada

A reinauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz, prevista para esta terça-feira, 14, foi adiada para amanhã devido à dificuldade para o pouso da aeronave Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira, confirmou a equipe de comunicação social da Marinha. As autoridades brasileiras estão em Punta Arenas, no extremo sul do Chile.

O mau tempo atrapalhou a visibilidade na pista de pouso da base chilena, vizinha à brasileira, impossibilitando a aproximação para aterrissagem. Alguns quilômetros de distância são suficientes para mudar completamente as condições meteorológicas.

Até o momento, as autoridades, como o vice-presidente Hamilton Mourão, não conseguiram chegar à base brasileira. A aeronave tenta realizar o pouso há dois dias, sem sucesso. A nova base está localizada na Ilha de Rei George.