Quantos brasileiros já foram indicados ao Prêmio Nobel?
Dados da Academia Sueca são limitados, já que as indicações ao Nobel ficam sob sigilo por 50 anos
Desde 1901, o Prêmio Nobel reconhece, anualmente, feitos de destaque em seis categorias, determinados pela Academia Sueca. Nos 125 anos de história da honraria, porém, nenhum brasileiro foi nominalmente vencedor – no total, sabem-se de indicações envolvendo 27 pessoas e uma instituição. A mais recente delas é de 1975, já que as nomeações ao Nobel ficam sob sigilo por 50 anos.
Entre os destaques estão as indicações de Carlos Chagas (1879-1934) e Cesar Lattes (1924-2005), respectivamente, pela descoberta e descrição completa da Doença de Chagas, em 1909, e pela identificação do méson pi, uma partícula subatômica fundamental, em 1947. No caso de Lattes, o Nobel de Física de 1950 foi entregue ao chefe da equipe da pesquisa em questão, algo comum na época. Para além das ciências, a maior parte das indicações de brasileiros foram para o Nobel da Paz, totalizando 14.
Uma mesma pessoa ou instituição podem ser indicadas em mais de uma edição do prêmio. Há ainda profissionais não nascidos no Brasil, mas radicados no país, onde desenvolveram suas pesquisas – caso do francês René Wurmser, do austríaco Fritz Feigl e do americano David Bohm, que adquiriram cidadania brasileira ao conduzirem suas carreiras científicas por aqui. Outro exemplo é o luso-brasileiro Sebastião de Magalhães Lima, primeiro brasileiro indicado ao Nobel — que nasceu no Rio de Janeiro, mas cresceu e atuou em Portugal.
Confira abaixo os brasileiros indicados ao Nobel, segundo dados disponibilizados até este ano pela Academia Sueca:
- Sebastião de Magalhães Lima (1909) – Nobel da Paz
- Barão do Rio Branco (1911) – Nobel da Paz
- Carlos Chagas (1913 e 1921) – Nobel de Fisiologia ou Medicina
- Érico Marinho da Gama Coelho (1916) – Nobel da Paz
- Raimundo Teixeira Mendes (1924) – Nobel da Paz
- Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1924) – Nobel da Paz
- Coelho Neto (1933) – Nobel de Literatura
- Antônio Cardoso Fontes (1934) – Nobel de Fisiologia ou Medicina
- Afrânio de Mello Franco (1935, 1937 e 1938) – Nobel da Paz
- Adolpho Lutz (1938) – Nobel de Fisiologia ou Medicina
- Flávio de Carvalho (1939) – Nobel de Literatura
- Manoel C. Wanderley (1941) – Nobel de Literatura
- René Wurmser (1942) – Nobel de Química
- Manoel de Abreu (1946, 1951 e 1953) – Nobel de Fisiologia ou Medicina
- Oswaldo Aranha (1948) – Nobel Paz
- Henrique Vasconcellos (1952) – Nobel da Paz
- Cesar Lattes (1952 e 1975) – Nobel de Física
- Josué de Castro (1953, 1963, 1964, 1965, 1970 e 1973) – Nobel da Paz
- Raul Fernandes (1953 e 1954) – Nobel da Paz
- Marechal Rondon (1953 e 1957) – Nobel da Paz
- Fritz Feigl (1955, 1957, 1962, 1963, 1966, 1967, 1969 e 1972) – Nobel de Química
- David Bohm (1958) – Nobel de Física
- Alceu Amoroso Lima (1965) – Nobel de Literatura
- Carlos Drummond de Andrade (1967, 1969 e 1974) – Nobel de Literatura
- Jorge Amado (1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973) – Nobel de Literatura
- Erico Verissimo (1963, 1968, 1974 e 1975) – Nobel de Literatura
- Dom Hélder Câmara (1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975) – Nobel da Paz
- Orlando Villas Bôas (1971, 1972, 1973 e 1974) – Nobel da Paz
- Cláudio Villas Bôas (1971, 1972, 1973 e 1974) – Nobel da Paz