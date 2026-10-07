Quantos brasileiros já foram indicados ao Prêmio Nobel?

Desde 1901, o Prêmio Nobel reconhece, anualmente, feitos de destaque em seis categorias, determinados pela Academia Sueca. Nos 125 anos de história da honraria, porém, nenhum brasileiro foi nominalmente vencedor – no total, sabem-se de indicações envolvendo 27 pessoas e uma instituição. A mais recente delas é de 1975, já que as nomeações ao Nobel ficam sob sigilo por 50 anos.

Entre os destaques estão as indicações de Carlos Chagas (1879-1934) e Cesar Lattes (1924-2005), respectivamente, pela descoberta e descrição completa da Doença de Chagas, em 1909, e pela identificação do méson pi, uma partícula subatômica fundamental, em 1947. No caso de Lattes, o Nobel de Física de 1950 foi entregue ao chefe da equipe da pesquisa em questão, algo comum na época. Para além das ciências, a maior parte das indicações de brasileiros foram para o Nobel da Paz, totalizando 14.

Uma mesma pessoa ou instituição podem ser indicadas em mais de uma edição do prêmio. Há ainda profissionais não nascidos no Brasil, mas radicados no país, onde desenvolveram suas pesquisas – caso do francês René Wurmser, do austríaco Fritz Feigl e do americano David Bohm, que adquiriram cidadania brasileira ao conduzirem suas carreiras científicas por aqui. Outro exemplo é o luso-brasileiro Sebastião de Magalhães Lima, primeiro brasileiro indicado ao Nobel — que nasceu no Rio de Janeiro, mas cresceu e atuou em Portugal.

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Confira abaixo os brasileiros indicados ao Nobel, segundo dados disponibilizados até este ano pela Academia Sueca:

Sebastião de Magalhães Lima (1909) – Nobel da Paz

Barão do Rio Branco (1911) – Nobel da Paz

Carlos Chagas (1913 e 1921) – Nobel de Fisiologia ou Medicina

Érico Marinho da Gama Coelho (1916) – Nobel da Paz

Raimundo Teixeira Mendes (1924) – Nobel da Paz

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1924) – Nobel da Paz

Coelho Neto (1933) – Nobel de Literatura

Antônio Cardoso Fontes (1934) – Nobel de Fisiologia ou Medicina

Afrânio de Mello Franco (1935, 1937 e 1938) – Nobel da Paz

Adolpho Lutz (1938) – Nobel de Fisiologia ou Medicina

Flávio de Carvalho (1939) – Nobel de Literatura

Manoel C. Wanderley (1941) – Nobel de Literatura

René Wurmser (1942) – Nobel de Química

Manoel de Abreu (1946, 1951 e 1953) – Nobel de Fisiologia ou Medicina

Oswaldo Aranha (1948) – Nobel Paz

Henrique Vasconcellos (1952) – Nobel da Paz

Cesar Lattes (1952 e 1975) – Nobel de Física

Josué de Castro (1953, 1963, 1964, 1965, 1970 e 1973) – Nobel da Paz

Raul Fernandes (1953 e 1954) – Nobel da Paz

Marechal Rondon (1953 e 1957) – Nobel da Paz

Fritz Feigl (1955, 1957, 1962, 1963, 1966, 1967, 1969 e 1972) – Nobel de Química

David Bohm (1958) – Nobel de Física

Alceu Amoroso Lima (1965) – Nobel de Literatura

Carlos Drummond de Andrade (1967, 1969 e 1974) – Nobel de Literatura

Jorge Amado (1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973) – Nobel de Literatura

Erico Verissimo (1963, 1968, 1974 e 1975) – Nobel de Literatura

Dom Hélder Câmara (1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975) – Nobel da Paz

Orlando Villas Bôas (1971, 1972, 1973 e 1974) – Nobel da Paz

Cláudio Villas Bôas (1971, 1972, 1973 e 1974) – Nobel da Paz