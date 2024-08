Primeira caminhada espacial privada deve acontecer nesta semana

Desde que países como Estados Unidos e China deram início a uma nova fase da corrida espacial, o papel e a responsabilidade das empresas privadas só tem crescido. Agora, elas ultrapassam um novo marco: pela primeira vez uma missão comercial contará uma caminhada especial.

O lançamento, previamente agendado para esta segunda, 26, deve acontecer na manhã de terça-feira e tem o nome de Polaris Dawn. A bordo de um Falcon 9, da SpaceX, esse voo deverá ser mais alto feito por humanos desde as missões Apolo, que levaram humanos à Lua pela última vez, há mais de cinco décadas.

Financiada pelo bilionário Jared Isaacman, cofundador de uma empresa de processamento de pagamentos, a missão deverá durar cinco dias. A princípio a nave ficará em uma órbita que varia de 190 a 1200 quilômetros de distância da superfície terrestre, mas já no primeiro dia será elevada para uma órbita que atinge até 1400 quilômetros. A essa distância, cerca de duas vezes superior à da Estação Espacial Internacional, a tripulação deve passar algumas vezes por um cinturão de alta exposição à radiação, conhecido como cinturão de Van Allen.

Além de Isaacman, também participarão da missão o coronel aposentado Scott Poteet, a engenheira Sarah Gills e a médica Anna Menon.

Quais os objetivos da missão Polaris Dawn?

Um dos principais objetivos da missão como um todo, assim como a da caminhada espacial de cerca de duas horas, é testar o novo traje espacial desenhado pela SpaceX. “A ideia é aprender o máximo que pudermos sobre este traje e devolvê-lo aos engenheiros para informar futuras evoluções no design do traje”, disse Isaacman, em entrevista coletiva.

Em benefício de futuras missões espaciais, a missão também será oportuna para a realização de cerca de 40 experimentos que, entre outros, devem medir o impacto da radiação e das caminhadas espaciais na saúde humana. Uma nova tecnologia de comunicação entre satélites também deverá ser experimentada nesta missão.

Apesar de apenas dois dos astronautas realizarem a caminhada espacial, todos ficarão expostos a despressurização, já que toda a nave será aberta. O protocolo envolve um longo tempo de despressurização da nave antes da caminhada espacial, o que é essencial para evitar acidentes vasculares em decorrência do impacto do vácuo e da baixa gravidade nos gases que circulam no corpo.

Por que a demora?

A missão faz parte do Projeto Polaris, financiado por Isaacman, e foi anunciada em fevereiro de 2022. A missão deveria ocorrer já no final daquele ano, mas atrasos no design do traje espacial, no planejamento da missão e no treino dos astronautas fizeram com o voo só ocorresse agora. Duas outras viagens devem se somar a esta posteriormente.