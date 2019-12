Praia na Califórnia é invadida por peixes-pênis

Uma cena inusitada tomou conta da praia Drake’s Beach na quarta-feira 11, na Califórnia. Uma tempestade, que ocorreu no dia 6 de dezembro, fez com que milhares de peixes-pênis mortos tomassem a areia da praia.

Com cerca de 25 centímetros, o animal pode viver até 25 anos se estiver em seu habitat.

A espécie é um tipo de “verme do mar”, e o nome vem da aparência com o órgão reprodutor masculino. Com cerca de 25 cm, eles vivem em tocas cavadas no formato de “U”, em solos lamacentos e arenosos do fundo do mar. E podem ser arrastados quando ocorrem fortes tempestades. Em ocasiões assim, suas chances de sobrevivências caem, e se tornam presas fáceis para gaivotas, tubarões, ou mesmo seres humanos que se alimentam das criaturas.

Incidentes parecidos já foram registrados por ambientalistas na internet. A teoria é que o acidente por estar relacionado a tempestades marítimas que chegam mais próximas da costa continental.