Uma nova divulgação feita pelo Pentágono inclui um vídeo, deste ano, captado por uma plataforma militar dos EUA no Oriente Médio, que mostra múltiplos objetos. As fontes disponibilizadas, contudo, não informam a velocidade desses objetos nem confirmam se era uma “frota” deslocando-se em alta velocidade.

O Pentágono publicou seu oitavo lote de documentos desclassificados sobre UAPs (Fenômenos Anômalos Não Identificados) na sexta-feira, 20, como parte do “Sistema Presidencial de Divulgação e Relato de Encontros com UAPs”. O conjunto inclui três vídeos e 40 documentos. O Comando Central dos EUA enviou os materiais ao Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios (AARO, na sigla em inglês); os registros foram feitos a partir de plataformas militares norte-americanas.

O primeiro vídeo data de 2020, e o segundo, de 2023. O terceiro, de 2026, mostra um sensor realizando um movimento de varredura para rastrear diversas áreas de contraste que se deslocam, de modo geral, da direita para a esquerda no enquadramento. O sensor altera seu nível de ampliação por diversas vezes, aproxima a imagem de duas dessas áreas e, ocasionalmente, perde o contato com elas. O trecho da descrição fornecida pelo Pentágono não especifica a velocidade, a altitude ou a identidade dos objetos.

Os três vídeos foram captados por sensores de defesa entre 2020 e 2026, no Oriente Médio. Segundo o relato, as imagens mostram objetos em movimento — incluindo um que parece passar voando próximo a um navio de guerra. O físico de Harvard Avi Loeb afirmou que, com base em sua análise, os objetos poderiam facilmente ser aves. Ele ressaltou que a divulgação carece de dados concretos necessários para uma avaliação precisa de tais objetos.

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A mesma divulgação incluiu uma análise de radar americana de 2023, a qual sugere que um objeto pode ter se deslocado a uma velocidade de cerca de 2.600 quilômetros por hora, a uma altitude entre 16 e 21 mil metros, enquanto alterava sua direção. Loeb afirmou que o radar pode ter detectado mais de um objeto.

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Outros relatos sobre objetos de alta velocidade no Oriente Médio, presentes nas fontes, referem-se a divulgações anteriores e não são de 2026:

– Um documento divulgado em 18 de setembro incluiu um relatório de missão sobre seis pequenos objetos esféricos. A tripulação estimou que eles se deslocavam a cerca de 772 quilômetros por hora, a uma altitude de aproximadamente 6.700 metros, e que mudavam de direção frequentemente. A missão ocorreu em 29 de julho de 2025, em apoio à Operação Inherent Resolve.

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– O Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios (AARO), do Pentágono, declarou que a velocidade, a altitude e as descrições eram estimativas de quem relatou o caso, e não uma conclusão investigativa. O relatório classifica como “desconhecido” se os objetos estavam sob controle inteligente, observando que nenhum material foi recuperado e que não houve efeitos sobre equipamentos militares.

– Um documento divulgado em 7 de agosto incluiu imagens de 2021, captadas por uma aeronave de ataque AC-130J sobre o Golfo de Omã. O relatório descreveu objetos com velocidades entre 402 a 2.092 quilômetros por hora.

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O arquivo do Pentágono classifica seus casos como “não resolvidos”, o que significa que o governo não chegou a uma conclusão definitiva sobre a natureza dos fenômenos.