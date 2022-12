Pesquisa com fusão nuclear abre caminho para fonte de energia limpa

Pesquisadores do do Lawrence Livermore National Laboratory, na Califórnia, conseguiram gerar energia a partir de um processo de fusão nuclear. O feito inédito atingido pelos pesquisadores anima a comunidade científica e pavimenta o caminho para uma fonte de energia limpa e praticamente ilimitada.

Em linhas gerais, fusão nuclear é a reação que ocorre no sol, gerando energia e calor. No processo, há dois átomos de hidrogênio, cujos núcleos se fundem resultando em hélio. Em outras palavras, a fusão atômica envolve a união de elementos leves que dão origem a outros mais pesados liberando energia no processo.

O calor faz com que a superfície da cápsula exploda, forçando seu conteúdo a implodir, resultando na fusão do deutério e do trítio, que se unem submetidos a uma pressão e temperatura muito altas. A consequência da fusão é a formação de núcleos de hélio. Como o núcleo de hélio tem menos massa do que os núcleos das duas formas de hidrogênio usadas no processo, a diferença de massa é liberada gerando uma explosão de energia.

Em determinadas condições, os núcleos de hélio podem transferir sua energia para o combustível restante provocando ainda mais fusão. Quando isso acontece, é possível que haja mais energia liberada do que inserida no experimento, condição conhecida como ignição. A conclusão desse processo seria a geração de energia, produzida sem a emissão de gás carbônico e sem efeitos poluentes.

Mas esse processo não é tão simples. Pesquisas de fusão nuclear já existem ao menos há 70 anos e esta é a primeira vez que o processo resulta em um ganho positivo de energia. Apesar da animação com os resultados obtidos, a verdade é que eles ainda estão muito longe da tão sonhada produção de energia por fusão em larga escala. No experimento, os pesquisadores usaram 2,1 MJ de energia e conseguiram liberar 2,5 MJ. Energia suficiente apenas para aquecer uma chaleira. Os cálculos se tornam ainda menos otimistas se incluirmos a energia gasta para alimentar os lasers que possibilitam a cadeia de reações (cerca de 500 MJ).

Além disso, as reações de uma possível usina elétrica de fusão nuclear precisam acontecer em uma frequência muito maior do que é possível hoje – aproximadamente 10 reações completas por segundo, sem contar o desenvolvimento tecnológico necessário para fazer com que uma fonte de energia desse tipo seja barata e eficiente. O caminho ainda é longo, mas os resultado permitem imaginar um futuro com fonte de energia abundante, segura e limpa.

